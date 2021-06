Ce smartphone Android change de couleur et se charge complètement en 10 minutes

Dévoiler un concept phone est un vrai exercice de communication. Cela permet de donner un aperçu des prochaines nouveautés, sans trop en dévoiler, tout en exposant des fonctionnalités « gadgets » qui ne verront certainement jamais le jour, mais qui font couler de l'encre.

En tant que marque, il est difficile de se démarquer dans ce marché du smartphone. Généralement, des marques comme Oppo, Xiaomi ou encore Vivo introduisent des innovations pour tenter de tirer leur épingle du jeu. Ces nouveautés peuvent être utiles, comme la charge très rapide, mais elles peuvent également être de simples gadgets.

On se souvient, par exemple, du Vivo Apex 2020 qui avait introduit les premières briques des futures fonctionnalités de nos smartphones : un capteur photo sous l’écran, un zoom optique continu, une caméra gimbal et une recharge rapide sans fil de 60 W. Certaines se sont généralisées en quelques mois, comme la charge rapide sans fil, d’autres sont encore loin d’être au point. On pense, bien entendu, à la caméra sous l’écran chez ZTE. Comme le dit si bien Omar, ne précipitons pas l’innovation.

Infinix vient de présenter son Concept Phone. Il introduit deux nouveautés remarquables : une fonctionnalité utile, et une autre bien plus « gadget ».

Un dos qui change de couleurs

Voici donc un smartphone dont… le dos change de couleur quand on nous appelle ou quand on met son smartphone en charge. Comme vous pouvez le voir en image ci-dessous, la coque arrière utilise une combinaison de technologie électrochrome et électroluminescente pour changer de couleurs.

L’électrochromisme est la propriété de certaines espèces chimiques à changer de couleur de manière réversible lorsqu’une charge électrique leur est appliquée. Le problème, d’un tel système, est sans doute sa durabilité ainsi que son coût de fabrication.

Notez que ce n’est pas une nouveauté en soi, le OnePlus 8T Concept avait également un dos dont la couleur change automatiquement en fonctions des situations.

160 Watts !

Ce n’est pas la seule fonctionnalité présentée, puisqu’il dispose également de la technologie la plus rapide que l’on ait vue à ce jour : 160 Watts de puissance pour la recharge, de quoi, selon la marque, recharger son smartphone complètement en dix minutes (4000 mAh de capacité pour la batterie).

Pour en profiter, il faut utiliser un chargeur GaN/SiC dédié. Ce dernier dispose de 60 mécanismes de protection, il y a également de la charge sans fil de 50 W ainsi qu’une technologie de refroidissement avec 20 capteurs qui maintiennent la température pendant la charge en dessous de 40 °C.

C’est un concept phone, cela signifie qu’il ne sera pas commercialisé en l’état. Néanmoins, cela donne un aperçu des nouveautés des prochains smartphones annoncés en Chine.

Les smartphones Infinix ne sont pas vendus officiellement en France, néanmoins on trouve certains modèles sur les places de marché. Derrière Infinix se trouve le groupe Transsion Holdings également en charge des marques Tecno et Itel, très présentes sur le marché maghrébin.