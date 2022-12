Prix barrés et livraison rapide : il encore temps de faire ses cadeaux chez AliExpress

Les promos ne prennent pas de vacances cet hiver. AliExpress le prouve une fois de plus avec de nouvelles réductions sur de nombreux produits, allant du smartphone à la tablette en passant par l’aspirateur.

Noël approche et vous n’avez pas encore eu le temps de préparer vos cadeaux ? Pas de panique, il est encore possible de commander vos présents, et en réalisant de belles économies qui plus est.

Xiaomi 12X, aspirateur Tineco Floor One S3, tablette Redmi Pad, nombreux sont les produits en promo chez AliExpress. Des appareils qui, grâce à la livraison rapide, arriveront à temps sous le sapin.

Le Tineco Floor One S3 à 297 euros au lieu de 309 euros

Le Tineco iFloor S3 offre un bon équilibre entre efficacité et accessibilité. Cet aspirateur-balai ne se contente pas d’aspirer la poussière, il lave également le sol grâce à un réservoir d’eau embarqué. La technologie de capteurs iLoop lui permet de détecter le type de sol afin d’adapter sa puissance et son débit d’eau. Son écran intégré indique l’état de propreté du sol, le temps restant d’utilisation et la force d’aspiration.

S’il ne peut pas se transformer en aspirateur à main, il jouit d’une excellente autonomie de 35 min. D’autant qu’il sait se faire discret. Avec son moteur silencieux, le Tineco iFloor One S3 émet un son inférieur à 70 décibels, moins bruyant que la plupart des aspirateurs-balais classiques.

Une fois sur sa station de recharge, sa brosse serpillière est nettoyée par la base. Pas besoin de programmer cet entretien, il suffit d’une simple pression sur un bouton.

Le Tineco iFloor One S3 est désormais proposé à 297 euros chez AliExpress contre 309 euros en temps normal. Il faut appliquer le code promo 12FR pour bénéficier de la réduction. La livraison s’effectue dans les 72 heures.

Découvrir le Tineco iFloor One S3 à 297 euros 12FR

Le Redmi Pad 64 Go à 199 euros

Entre son prix bas et sa fiche technique bien pensée, la Redmi Pad parvient à offrir une bonne expérience utilisateur sans faire exploser la facture.

Son joli revêtement en métal, avec un dos mat, lui permet de tirer son épingle du jeu face aux tablettes bas de gamme dans ce segment tarifaire. Son écran de 10,6 pouces délivre une définition 2 000 × 1 200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Autant dire que la Redmi Pad est parfaitement adaptée à la consommation de contenu en streaming. Surtout que quatre haut-parleurs Dolby Atmos sont de la partie, ce qui permet de profiter d’une bonne expérience sonore.

Sous le capot, on trouve une puce Helio G99 de MediaTek. Elle offre toute la puissance nécessaire à la Redmi Pad pour encaisser des usages comme la navigation web ou le visionnage de série. Quant à l’interface, il s’agit du système MIUI, basé sur Android 12.

À l’occasion d’une vente flash qui débute le 23 décembre prochain, la Redmi Pad 64 Go tombe à 199 euros chez AliExpress. La livraison ici aussi s’effectue dans les 72 heures.

Le Xiaomi 12 5G à 425 euros

Débarqué cet été, le Xiaomi 12X est la version allégée de la gamme “12” du constructeur chinois. S’il est financièrement plus abordable, il ne lésine pour autant pas sur les qualités qui en font un bon téléphone. Il faut dire qu’il a su se placer en flagship killer à l’aide de son superbe écran AMOLED FHD+ à 120 Hz et son puissant Snapdragon 870.

Non seulement il offre un affichage détaillé, lumineux et bien contrasté, mais il jouit aussi de toute la puissance nécessaire pour vous accompagner dans tous les usages, des plus basiques aux plus gourmands comme le jeu. Même au niveau de l’autonomie il n’est pas en reste. Sa batterie de 4 500 mAh lui assure une belle endurance tandis que sa compatibilité avec la charge rapide 67 W lui permet de récupérer son énergie en 40 minutes.

Quant à la partie photo, elle s’appuie sur trois caméras dorsales, dont une principale de 50 mégapixels, pour capturer des clichés d’excellente qualité.

Une vente flash le 22 décembre prochain permet au Xiaomi 12X d’afficher un prix de 425 euros contre 470 euros en moyenne. Le produit est livré dans les 48 heures suivant l’achat.

