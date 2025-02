Le français Murena commercialise désormais une tablette « déGooglisée »

Spécialisée dans la sécurité des données et la protection de la vie privée, la marque française Murena propose désormais une Pixel Tablet « déGooglisée ». Cette tablette Google… sans Google, est d’ores et déjà disponible en France.

Voici la tablette Murena Pixel Tablet // Source : Murena

Modifier des appareils Android existants, en les dépouillant délibérément de tous les services Google embarqués, et les revendre. C’est le coeur de métier de la marque tricolore Murena. Après s’être fait la main avec plusieurs modèles de smartphones « déGooglisée » (dont des Pixel 7 et 8, mais aussi un CMF Phone 1 ou encore un Fairphone 5), l’entreprise s’attaque désormais aux tablettes avec un premier modèle de Pixel Tablet totalement émancipé de Google.

Animée par le système d’exploitation open-source /e/OS — en lieu et place de l’expérience Android pur jus que propose normalement cette ardoise –, la Murena Pixel Tablet est affiché en France à 539 euros.

Une Pixel Tablet… mais expurgé de Google et ses services

Pour ce prix, on profite donc de l’expérience volontairement dépouillée offerte par e/OS/, avec bien sûr le respect de la vie privée en ligne de mire.

Pas de Google Play en vue donc. À la place, Murena nous offre une nouvelle fois l’App Lounge d’/e/OS, où l’on peut télécharger « anonymement » des applications disponibles sur Google Play, mais aussi F-Droid. Attention par contre, l’accès aux applications payantes requiert tout de même de se connecter à un compte Google.

Murena propose enfin sur ses produits des alternatives respectueuses de la vie privée à Google Drive et Office 365. Parmi elles, une offre freemium de stockage de fichiers, de sauvegarde, et de suite bureautique, appelée Workspace. Cette suite propose jusqu’à 1 Go de stockage gratuit, mais aussi des offres payantes pour aller plus loin si nécessaire.

« Profitez de toutes les performances et de la polyvalence dont vous avez besoin, tout en minimisant le suivi des données, en bénéficiant d’une expérience plus sécurisée et sans que les services de Google ne collectent vos informations personnelles », claironne notamment Murena.

Sur le plan technique, la Murena Pixel Tablet reste quoi qu’il en soit une Pixel Tablet tout ce qu’il y a de plus classique. On y retrouve notamment un écran LCD IPS QHD+ de 10,95 pouces, une puce Tensor G2 couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.