Le Murena 2 : un smartphone sous Android délibérément sans services Google

Avec son approche résolument tournée vers la protection des données personnelles, le Murena 2 entend bien se distinguer dans le paysage saturé des smartphones.

Le marché des smartphones est saturé d’appareils qui, tout en fonctionnant sous Android, dépendent grandement des services Google. Certains aimeraient pouvoir embarquer les services Google, d’autres assument s’en passer.

Le Murena 2, lancé par la e Foundation plus d’un an après le Murena One, se démarque en proposant une expérience Android purgée de tout ce qui est Google.

Une alternative orientée confidentialité

L’enjeu principal du Murena 2 est la protection de la vie privée de l’utilisateur. Ce smartphone dispose d’un bouton dédié permettant de désactiver les caméras et les microphones pour se prémunir contre toute écoute ou surveillance malveillante. Un second interrupteur, rouge, active le mode avion et met en sourdine toutes les notifications.

Le Murena 2 fonctionne avec /e/ OS, un système d’exploitation basé sur Android mais indépendant des services Google. Cette particularité offre à l’utilisateur la possibilité de masquer son adresse IP et de faire transiter tout son trafic via un VPN. De plus, il est possible de surveiller le suivi des applications et d’installer des applications Android sans passer par le Play Store.

Le Murena Cloud vient compléter cette offre avec 1 Go de stockage gratuit, et des applications de messagerie et de calendrier sécurisées.

Caractéristiques techniques du Murena 2

Sur le plan matériel, le Murena 2 embarque un processeur octa-core cadencé jusqu’à 2,1 GHz, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via microSD. L’écran AMOLED affiche une définition de 1080p+ sur une diagonale de 6,43 pouces. Côté photographie, on retrouve un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 13 MP, un module de 5 MP et un capteur frontal de 25 MP. Enfin, la batterie de 4 000 mAh se recharge via USB-C, avec une puissance maximale de 18 watts.

Le Murena 2, proposé à 399 euros sur Kickstarter. Nous vous conseillons d’attendre la sortie officielle du smartphone pour l’acquérir à un prix légèrement plus élevé, mais avec la certitude d’un produit abouti et fiable.

De plus, c’est un smartphone qui s’adresse à un public averti. En effet, l’absence des services Google peut conduire à installer des fichiers APK récupérés sur le web, une pratique risquée en termes de sécurité.

Qu’est-ce que /e/ ?

/e/ est un système d’exploitation open source basé sur Android

doté de ses propres services, créé par le développeur de logiciels français et fondateur de la distribution Linux Mandrake (qui fut plus tard renommée Mandriva) : Gaël Duval. Cet OS est disponible depuis plusieurs années. Vous pouvez installer /e/ sur des smartphones en tant que ROM alternatives, les modèles de smartphones les plus populaires sont compatibles pour la plupart.

Pour aller plus loin

/e/ : l’OS Android anti GAFA sort et vend des smartphones

La plupart des services habituellement proposés par Google ont des alternatives sur l’OS /e/. Par exemple, l’application de cartographie est un fork de Magic Earth 13 qui utilise les données cartographiques du projet OpenStreetMap. Le client Mail est également un fork de K-9 Mail, célèbre client d’e-mail. Il y a également un store d’apps et bien d’autres applications natives.