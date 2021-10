Jusqu’à 35 % de réduction sur les derniers téléviseurs Samsung : la belle offre de reprise de Boulanger

Envie de renouveler votre télé, votre vidéoprojecteur ou votre barre de son sans vous ruiner ? Boulanger à la solution pour vous. L’enseigne propose en effet de reprendre vos anciens équipements (TV, barres de son, vidéoprojecteur) en échange d’une réduction pouvant grimper jusqu’à 20 % sur une sélection de produits Samsung.

En ce moment, Boulanger propose de nombreuses réductions sur les télés et barres de son Samsung. L’occasion d’économiser jusqu’à 28 % sur certains téléviseurs, rétroprojecteurs et autres barres de son de dernières générations, et de réaliser de très jolies affaires. Le commerçant en ligne a toutefois décidé de ne pas s’arrêter là et propose une offre de reprise particulièrement intéressante.

Jusqu’au 15 novembre, si vous rapportez votre ancienne TV ou barre de son en magasin, vous profitez immédiatement d’un rabais pouvant aller jusqu’à 20 % sur un téléviseur QLED ou Neo QLED, une barre de son ou un rétroprojecteur Samsung. Pour tout connaître de cette opération, suivez le guide.

Bonus de reprise Samsung : comment obtenir jusqu’à 20 % de remise sur l’achat de votre nouveau téléviseur

Quels sont les produits éligibles à la reprise ?

Première étape indispensable si vous souhaitez profiter de cette opération pour renouveler votre équipement, et bénéficier des réductions offertes : posséder un produit éligible à la reprise. À l’heure actuelle, Boulanger reprend trois types de produits :

Anciens téléviseurs (quelle que soit sa marque ou son année de fabrication) ;

Anciens rétroprojecteurs (quelle que soit sa marque ou son année de fabrication) ;

Anciennes barres de son (quelle que soit sa marque ou son année de fabrication).

Sachez enfin que la réduction obtenue grâce à cette offre de reprise ne dépend pas du produit que vous ramenez, mais bel et bien du produit que vous achetez. Vous pouvez donc très bien apporter votre ancienne barre de son à Boulanger, et obtenir malgré tout une réduction de 20 % sur un téléviseur.

Quelle est la marche à suivre pour obtenir le bonus ?

Voici les étapes à suivre pour bénéficier de cette réduction pouvant aller jusqu’à 20 %.

Après avoir visité le page de l’opération, sélectionnez le produit que vous souhaitez acquérir, et mettez-le dans votre panier ;

Une fois sur la page de votre panier, rendez-vous à l’étape concernant les informations de livraison, et choisissez le retrait en magasin. Cette étape est cruciale, car vous ne pourrez effectuer la remise de votre ancien produit, et donc obtenir votre réduction que si vous vous rendez dans l’une des boutiques Boulanger ;

Une fois que vous avez bien vérifié votre panier, vous devrez régler l’intégralité de la somme ;

Rendez-vous ensuite dans le magasin sélectionné auparavant avec votre ancien produit, pour retirer votre commande ;

Ce n’est qu’une fois « l’échange » effectué avec votre ancien téléviseur ou barre de son que vous obtiendrez un remboursement égal au pourcentage de réduction proposé par l’opération.

Semaines de l’Innovation Samsung : profitez d’une ODR supplémentaire de 15 %

Du 25 octobre au 15 novembre, Samsung propose une ODR (offre de remboursement) sur de nombreux téléviseurs issus de son catalogue. De quoi obtenir une ristourne supplémentaire de 15 % sur les téléviseurs Neo QLED ou The Frame, les rétroprojecteurs The Premiere ou bien les barres de son Q Series.

Une fois votre produit acheté, vous devrez vous rendre sur le site de l’opération avant le 8 décembre afin de remplir le formulaire ad hoc, et fournir tous les justificatifs nécessaires à la constitution de votre dossier. Une fois que celui-ci aura été validé par Samsung, vous recevrez votre remboursement directement sur votre compte dans les trois semaines qui suivent.

Ecrans QLED, 8K, barre de son : équipez-vous Samsung à bas coût chez Boulanger

Dans le cadre de cette opération de reprise, Boulanger vous permet d’obtenir un rabais pouvant s’élever jusqu’à 20 % sur une large sélection de produits issus du catalogue de Samsung. Voici quatre offres parmi les plus intéressantes que nous avons choisies dans le cadre de cette opération.

TV QLED Samsung QE55Q80A (2021) à 764 euros au lieu de 999 euros

Avec ses téléviseurs QLED, Samsung propose actuellement parmi les meilleurs écrans 4K disponibles sur le marché. Et ce QE55Q80A de 55 pouces ne fait pas exception à la règle. Grâce à son rétroéclairage Full LED Local Dimming et la technologie Quantum HDR 1500, il bénéficie à la fois de noirs profonds et d’un éclairage à 1500 nits, qui lui permet de proposer une image nette et contrastée en toute circonstance.

Son processeur Quantum Processor 4K fait aussi des merveilles pour améliorer la qualité de l’image, y compris sur les contenus en basse définition. Pour ne rien gâcher, cet écran au design soigné est compatible avec SmartThings et peut être dirigé entièrement depuis votre smartphone.

En échange de votre ancien équipement, Boulanger vous propose de bénéficier d’une ristourne de 10 % sur le prix de ce téléviseur Samsung QLED QE55Q80A de 2021, faisant descendre son prix à 764 euros au lieu de 999 euros.

TV Samsung The Frame QE55LS03A (2021) à 932 euros au lieu de 1290 euros

Alliance quasi-parfait du fond et de la forme, le Samsung The Frame est un téléviseur qui se démarque avant toute chose par une esthétique incroyable. Extrêmement fin, doté d’un cadre imitation bois personnalisable, il se métamorphose en véritable tableau de maître grâce l’Art Store lorsqu’il n’est pas utilisé.

Cet écran de 55 pouces propose aussi une qualité d’image impressionnante grâce à sa technologie QLED 4K Dual LED qui permet d’obtenir des couleurs vives, des images contrastées et une très grande fluidité quel que soit le contenu, y compris ceux en basse définition.

Actuellement proposé en promotion à 1290 euros, le Samsung The Frame QE55LS03A voit son prix descendre à 932 euros dans le cadre de cette opération de reprise.

TV Neo QLED Samsung 8K (2021) à 2373 euros au lieu de 4000 euros

Dernière innovation en date de chez Samsung, le Neo QLED permet d’obtenir une qualité d’image encore jamais vue auparavant. Avec une définition de 8K et une diagonale de 65 pouces, le QE65QN800A se positionne comme l’un des écrans les plus impressionnants disponibles sur le marché. La preuve, nous vous le recommandons les yeux fermés dans notre guide d’achat des meilleurs écrans 8K.

Grâce à la technologie Quantum Mini LED et son Neo Quantum Processor 8K, ce téléviseur est capable d’afficher une image claire, limpide, avec un rendu des couleurs et un contraste extrêmement précis. Il dispose en outre d’un filtre anti-reflet qui permet d’absorber la lumière extérieure pour ne pas altérer la qualité de votre visionnage. Il dispose en outre du boîtier One Connect qui permet de faire disparaître toute connectique disgracieuse, pour une esthétique épurée.

Vendu en temps normal aux alentours de 4000 euros, ce Samsung QE65QN800A est en ce moment disponible à 2373 euros en cumulant la promotion et le bonus de reprise de 20 % proposés par Boulanger.

Barre de son Samsung HW-Q600A à 288 euros au lieu de 399 euros

Composé d’une barre de son et d’un caisson de basse sans fil, l’ensemble Samsung HW-Q600A est là pour vous permettre de profiter pleinement du son des contenus diffusés sur votre téléviseur. Compatible avec les technologies Dolby Atmos et DTS:X, il propose un son 3D qui vous immerge complètement au cœur de l’action.

Le HW-Q600A peut aussi compter sur les technologies Acoustic Beam et Adaptative Sound qui permettent de localiser au mieux le son dans l’espace pour une immersion encore plus poussée. Pour ne rien gâcher, cet ensemble est pensé pour fonctionner en harmonie avec votre téléviseur QLED, en utilisant ses haut-parleurs pour proposer encore plus de canaux sonores. Sa connexion Bluetooth vous permettra aussi de diffuser tous vos contenus, playlist musicale en tête, en un tournemain.

Proposée habituellement à 499 euros, la barre de son Samsung HW-Q600A est actuellement disponible pour 288 euros. Grâce au bonus de reprise, vous pourrez obtenir une ristourne supplémentaire de 15 %, faisant descendre son prix à 339,15 euros.