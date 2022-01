HDMI 2.1 et Google TV : les excellents TV Sony X90J sont jusqu’à 300 € moins cher pour les soldes

À l'occasion des soldes d'hiver, Darty baisse le prix des téléviseurs Sony X90J jusqu'à 300 euros. Il s'agit d'une excellente gamme du constructeur japonais, parfaitement adaptée pour jouer aux consoles de nouvelles générations.

Sortie l’année dernière, la gamme de téléviseurs X90J de chez Sony embarque les toutes dernières innovations de la marque en matière de traitement de l’image. C’est en particulier le cas du Sony Cognitive Processor XR, un processeur à intelligence cognitive dont le but est d’améliorer la qualité des images afin de se rapprocher le plus possible d’un rendu réaliste.

Calibrés pour proposer une image de grande qualité, ces écrans s’avèrent aussi très polyvalents grâce à la présence de ports HDMI 2.1 (pour jouer en toute sérénité avec les consoles de jeu les plus récentes) et de Google TV, qui procure une expérience connectée haut de gamme. Déjà proposés à un bon rapport qualité-prix en temps normal, ces téléviseurs bénéficient actuellement d’une jolie promotion chez Darty qui vous permettra d’économiser jusqu’à 300 euros en fonction de la diagonale choisie. Petit tour d’horizon des avantages de la gamme X90J de chez Sony.

Les offres Sony X90J en bref :

le téléviseur X90J 55 pouces à 999 euros ;

le téléviseur X90J 65 pouces à 1199 euros ;

le téléviseur X90J 75 pouces à 1599 euros.

Une image saisissante de réalisme

L’avantage principal de la gamme X90J réside indéniablement dans la qualité de l’image que ces téléviseurs proposent. Équipés d’une dalle LCD Full LED 4K, ces écrans bénéficient surtout d’un processeur de traitement d’image dernière génération qui fait des merveilles et d’une calibration exemplaire.

Le Sony Cognitive Processor XR est une véritable machine de guerre qui s’appuie sur une ribambelle de technologies maisons (X-Motion Clarity, XR Triluminos Pro, XR Contrast Booster) ainsi que sur l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité des sources vidéo, gérer le rétroéclairage Full LED, le contraste ou encore fluidifier l’image.

En résulte une image de grande qualité avec un rendu très fidèle à la réalité. Les couleurs sont saisissantes de réalisme, la luminosité et les contrastes très bien gérés et ce sur la très grande majorité des contenus. Une qualité que l’on retrouve aussi sur les sources vidéo d’une définition inférieure à la 4K, ce qui est assez rare pour être souligné. Pour ne rien gâcher, ce X90J est compatible avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision.

Google TV : le futur de la TV connectée

Avec la gamme X90J, Sony nous propose un téléviseur connecté complet, tirant parti des dernières innovations en la matière. Il utilise ainsi Google TV, avec une interface revue et corrigée par Sony, afin d’offrir une expérience utilisateur ergonomique et tout en simplicité. Les principales fonctionnalités sont toujours à portée de clics, et ce téléviseur est compatible avec toutes les applications d’Android TV. Il est donc très simple d’installer les apps des principaux services de streaming et de SVoD pour retrouver vos contenus préférés en un seul et même endroit.

Les téléviseurs de la gamme X90J s’intègrent aussi parfaitement au cœur de votre infrastructure connectée grâce à la compatibilité avec Google Assistant ou Alexa. La présence d’un micro directement intégré à la télécommande permet d’ailleurs d’accéder à tous ces services en quelques mots.

Le Chromecast intégré, et la compatibilité avec Apple AirPlay vous permettent de diffuser vos contenus préférés sans fil depuis votre smartphone ou votre ordinateur, directement sur l’écran du X90J. Sachez enfin qu’en achetant l’un des téléviseur de la gamme X90J, vous obtiendrez un an d’abonnement au service BRAVIA Core, qui vous donne accès au catalogue de films Sony Picture Entertainment dans une qualité équivalente à celle d’un Blu-Ray UHD. Vous obtiendrez aussi 5 crédits vous permettant de télécharger autant de films au format IMAX.

Des téléviseurs parfaits pour les dernières consoles de jeu

Pour accommoder les joueurs de tous horizons, Sony a équipé ses X90J avec deux ports HDMI 2.1, qui sont parfaitement optimisés pour les PlayStation 5 et Xbox Series X. Ces ports HDMI de dernière génération permettent en effet de profiter pleinement de la puissance de ces machines en transmettant un signal 4K à 120 Hz. Cela permet aussi de profiter de l’e-ARC et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode), et dans un futur proche — grâce à une mise à jour — du Variable Refresh Rate (VRR) afin de proposer une image fluide et sans latence en permanence.

Une fois encore, la calibration de l’image est exemplaire grâce à un mode jeu parfaitement réglé. Le rendu des couleurs est impeccable tout comme le gamma (une donnée extrêmement importante en jeu). Enfin, la latence très faible vous permet d’être compétitif dans les jeux multijoueurs exigeants.

Les possesseurs de PlayStation 5 seront aussi ravis d’apprendre que ce téléviseur bénéficie de la mention « Perfect for PlayStation 5 » qui assure une compatibilité maximale avec la dernière console de Sony. Il vous suffira par exemple d’allumer votre console pour que le téléviseur s’allume à son tour et bascule sur le bon port HDMI. La télécommande de ce Sony X90J est aussi compatible avec la PS5. Vous pourrez très simplement allumer la PS5 et naviguer dans les menus sans avoir besoin de la manette, ce qui s’avère très pratique pour utiliser la PS5 comme une station multimédia ou un lecteur de Blu-ray.

Découvrez les téléviseurs Sony X90J en promotion à partir de 999 euros chez Darty

À l’occasion des soldes hivernales, Darty vous propose de découvrir la gamme Sony X90J en promotion. L’occasion d’économiser jusqu’à 300 euros sur ces téléviseurs sortis en 2021, et dotés des dernières technologies en date. Dans sa version 55 pouces, le X90J perd 100 euros et passe sous la barre des 1000 euros.

Le X90J disposant d’une diagonale de 65 pouces bénéficie pour sa part d’une réduction de 200 euros qui le fait tomber à 1199 euros.

L’écran le plus grand de la gamme, avec une diagonale de 75 pouces, est pour sa part disponible à 1599 euros grâce à une réduction immédiate de 300 euros.