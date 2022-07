TV, vidéoprojecteur et barre de son : Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour un home cinéma

Exigeant et onéreux, monter un bon système de home cinéma chez soi n'est pas toujours simple. Avec des produits abordables et 100 % connectés, Xiaomi propose des alternatives pratiques et valables pour tous les budgets.

Vidéoprojecteurs, téléviseurs 4K, barres de son : en quelques années, le catalogue de produits Xiaomi disponible en France s’est largement étoffé. À tel point que le constructeur chinois dispose de tous les produits nécessaires pour installer un home cinéma complet et performant dans votre salon.

Du son à l’image, Xiaomi a de quoi vous équiper, et ce pour tous les budgets. Et le grand avantage de tous ces produits, c’est que vous pouvez facilement les intégrer à votre écosystème d’objets connectés.

Les vidéoprojecteurs Xiaomi : diagonale maximale

Profiter d’une grande diagonale d’image avec un encombrement minimum : voici la promesse des vidéoprojecteurs ultra courte focale comme le Mi 4K Laser Projector 150″ (2299 €). Comme son nom l’indique, il offre une définition 4K, et n’a besoin que de quelques centimètres de recul pour afficher une image de 150 pouces. De quoi transformer le mur de son salon en un grand écran de projection.

D’autres modèles moins onéreux sont aussi commercialisés par Xiaomi. Les Mi Smart Projector (à partir de 549 €) ont l’avantage d’être beaucoup plus compacts. Vous pouvez donc les déplacer à votre guise et déménager votre petit cinéma d’une pièce à l’autre selon vos envies. D’autant plus qu’ils embarquent des haut-parleurs de bonnes factures, évitant d’avoir à réaliser de nombreux branchements.

Tous ces modèles de vidéoprojecteurs intègrent une interface Android TV. Il suffit donc de les connecter au WiFi de votre logement pour profiter d’une grande variété de contenus grâce aux applications disponibles sur le Play Store : Netflix, Prime Video, YouTube, et bien d’autres.

Les téléviseurs Xiaomi : pour un écran accessible à tout moment

S’ils ne permettent pas de profiter d’une aussi grande diagonale, les téléviseurs ont toutefois l’avantage d’afficher une image lisible dans un environnement lumineux. Un avantage qui permet de regarder des films à n’importe quelle heure de la journée, sans avoir à fermer les volets et éteindre les lumières.

Xiaomi dispose de différentes gammes de téléviseurs dans son catalogue, et ce pour tous les budgets :

Ici encore, Xiaomi a eu la bonne idée d’intégrer une interface connectée à ses téléviseurs, et vous pouvez même choisir entre celles de Google et d’Amazon selon les modèles. De quoi contrôler son téléviseur par la voix, et c’est bien pratique quand la télécommande n’est pas à proximité. C’est aussi la garantie d’avoir un grand catalogue d’applications disponibles, et donc pléthore de contenus à visionner. Et ce sans avoir à brancher quoi que ce soit au téléviseur.

La barre de son Xiaomi : pour une meilleure immersion

Pour profiter d’une expérience comme au cinéma, le son est au moins aussi important que l’image. Il ne faut donc pas négliger cet aspect pour profiter de la meilleure immersion possible. Récemment, Xiaomi a ajouté une corde à son arc en commercialisant une barre de son : la Soundbar 3.1 ch (249 €). Et comme son nom l’indique, elle est capable de retransmettre trois canaux sonores, ainsi qu’un autre dédié aux graves. Et ce grâce à un caisson de basses sans fil livré avec la barre de son.

Elle est compatible Dolby Audio, DTS, et DTS Virtual : X afin de profiter de la spatialisation sonore avec les sources compatibles. Mais vous pouvez également y connecter un smartphone en Bluetooth, de quoi la transformer en système hi-fi pour animer vos journées avec de la musique ou des podcasts.

Le point commun : des appareils 100 % connectés

Tous ces appareils Xiaomi dédiés au cinéma ont un point commun : des interfaces connectées permettant l’intégration à votre écosystème d’objets connectés. Au-delà des applications disponibles, cela offre la possibilité d’intégrer vos appareils home cinéma à des scénarios et des routines des divers assistants vocaux.

Vous avez l’habitude de regarder les chaînes d’informations en direct pendant votre petit-déjeuner ? Vous pouvez par exemple programmer une routine avec votre assistant vocal, afin d’allumer vos ampoules, de connaître votre emploi du temps de la journée, mais aussi de lancer le téléviseur sur votre chaîne préférée. Le tout à partir d’une seule commande vocale.

Des choses qu’il est aussi possible d’obtenir si votre téléviseur n’est pas connecté à internet. En effet, Xiaomi commercialise des box (Mi TV Box S à 49,99 €) et des sticks (TV Stick 4K à 54,99 €) que vous pouvez brancher en HDMI sur votre téléviseur actuel. Ces petits appareils permettent à d’anciens téléviseurs de profiter d’une interface Android TV et de l’Assistant Google. De quoi là encore retrouver ses séries préférées depuis les applications des différentes plateformes de SVoD.