TCL a imaginé une dalle OLED 8K flexible… avec impression jet d’encre

À l'occasion d'un salon américain dédié aux technologies d'affichage, une filiale du chinois TCL a présenté le tout premier écran OLED 8K flexible ayant été fabriqué à l'aide du procédé par jet d'encre. Une avancée technique importante pour l'industrie.

TCL veut faire avancer tout un secteur. Fin mai, à l’occasion du salon Display Week 2023 organisé à Los Angeles, le constructeur chinois a présenté un écran un peu particulier : le tout premier panneau OLED 65 pouces, Ultra HD, 8K et flexible ayant été fabriqué à partir du procédé par jet d’encre (Ink‑Jet Printing). Le procédé en lui-même n’est pas nouveau, mais son utilisation sur une dalle OLED de ce calibre est une première dans l’industrie.

Ce qui n’est pour l’heure qu’un prototype a été conçu par CSOT (Shenzhen China Star Optoelectronics Technology), la filiale de TCL vouée à la fabrication de dalles pour le compte de TCL principalement, mais aussi pour d’autres acteurs du marché, dont Samsung, note le site spécialisé AVCesar. On peut donc imaginer que cette nouvelle technique de production bénéficiera par la suite à d’autres marques que TCL.

Le procédé par jet d’encre, quel intérêt ?

Le procédé de fabrication ccijOLED par jet d’encre dénote de la technique de production habituelle, qui s’appuie essentiellement sur des processus d’évaporation. Les matériaux organiques sont alors déposés sur une feuille de verre à travers un fin pochoir métallique, explique le site spécialisé OLED-Info. Ce procédé est efficace, mais perfectible, puisqu’il implique une perte importante sur les matériaux déposés. Certaines étapes de ce processus comportent par ailleurs des risques de contamination à la poussière, ce qui peut nuire à la cadence de production, et donc aux rendements au bout du compte.

L’impression OLED par jet d’encre corrige plusieurs de ces lacunes en permettant des dépôts précis sans avoir besoin d’utiliser le pochoir métallique évoqué plus haut. Cette technique a aussi pour atout de produire moins de particules parasites, ce qui augmente les rendements. Reste qu’elle est plus difficile à maîtriser, et que les matériaux OLED solubles utilisés pour l’impression sont moins efficaces que ceux qui s’évaporent, lit-on. Cela conduit à une densité moindre qui limite encore l’usage de ce procédé à la fabrication de grands écrans (pour les téléviseurs essentiellement).

Ça tombe bien, c’est ce que cherche TCL, qui avait déjà présenté un écran OLED similaire à celui dévoilé fin mai, mais qui n’était pas flexible. La version qui nous intéresse aujourd’hui a notamment pour particularité de pouvoir se replier en deux sur elle‑même. Et du côté de TCL, on se félicite évidemment de cette avancée.

« Le premier écran OLED flexible de 65 pouces 8K imprimé à jet d’encre au monde apporte à l’industrie l’écran pliable OLED flexible le plus grand à ce jour, basé sur la technologie d’impression à jet d’encre, avec la plus haute résolution et un taux de rafraîchissement de 120 Hz », a commenté un porte-parole de la marque cité par AVCesar, avant d’évoquer un « rayon de courbure inférieur à 25 mm et une durée de vie de courbure pouvant atteindre 100 000 pliages ».

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !