Les téléviseurs TCL 4K s’affichent à partir de 366 euros grâce à une jolie promo

Il est encore temps de changer de téléviseur pour profiter des rencontres sportives en 4K. Il est même possible de le faire avec une facture adoucie puisque les TV TCL sont en promotion chez Auchan.

Avec les matchs souvent diffusés en 4K sur les chaînes françaises, les grandes rencontres sportives sont toujours le bon moment pour changer de téléviseur. Et pour profiter des rencontres dans une excellente définition, pas besoin de se tourner vers des TV à 2 000 euros ou plus encore.

Pendant deux jours, Auchan propose une remise intéressante sur une sélection de téléviseurs TCL 4K QLED et Mini LED. Des dalles dont le prix démarre à 449 euros et qui permettent surtout de récupérer 15 % de leur valeur en cagnotte Waaoh. Concrètement, il est possible d’obtenir de 67,35 à 298,50 euros dans la cagnotte de fidélité de la carte Waaoh en fonction du modèle choisi. D’autant que créer un compte fidélité est très simple, rapide et gratuit. Il suffit de se rendre sur le site d’Auchan pour souscrire en quelques clics.

Le TCL 65C845 à 711,50 euros après déduction des 178,50 euros de cagnotte

Successeur de la déjà performante série TCL C835, le téléviseur TCL 65C845 est parvenu à faire de grands progrès quant à la qualité de son image. Une belle performance qui lui permet d’obtenir un 8/10 lors du test de Frandroid.

Effectivement, difficile de faire l’impasse sur son excellente luminosité qui permet de bénéficier d’une image lisible à n’importe quel moment de la journée, quelle que soit la saison. Sa grande dalle de 65 pouces repose sur la technologie Mini LED, ce qui assure un taux de contraste bien meilleur que le Full LED avec des noirs extrêmement précis. Là encore, la définition 4K assure un rendu sublime, à condition que le programme soit compatible.

Le TCL 65C845 s’améliore aussi en audio avec désormais deux haut-parleurs de 20 W, contre 15 précédemment. Mieux, il devient compatible avec les normes Dolby Atmos et DTS Virtual:X, afin de proposer un son plus clair.

Mais l’autre grande force du TCL 65C845 est son rapport au gaming. TCL livre un téléviseur taillé pour le jeu, avec notamment un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une caractéristique que l’on retrouve normalement sur les moniteurs gamers. En plus d’un input lag particulièrement bas, un bon point pour les jeux compétitifs, il jouit d’une large connectique adaptée aux dernières optimisations des consoles de salon récentes. Que ce soit pour enchaîner les parties, regarder film sur film ou profiter des matchs du XV de France dont TCL est le partenaire officiel, dans de très bonnes conditions, ce téléviseur remplit sa mission haut la main.

À l’occasion de l’automne, Auchan casse le prix du téléviseur TCL 65C845. Non seulement celui-ci profite d’une ODR de 300 euros, ce qui fait chuter son tarif à 890 euros, mais il permet aussi d’obtenir 178,50 euros sur son compte fidélité Waaoh. Une belle somme qui peut participer à l’achat d’une console nouvelle génération par exemple.

Le TCL 55C649 à 366,65 euros après déduction des 82,35 euros de cagnotte

Profiter de la 4K pour moins de 500 euros, telle est la promesse d’Auchan avec le téléviseur TCL 55C649. Mais ce prix cache-t-il un TV bourré de concessions ? Absolument pas.

Ce téléviseur de 55 pouces offre une belle surface d’affichage au format 16:9 grâce à des bordures ultrafines. Sa technologie QLED et sa définition 4K flattent la rétine, avec une luminosité très bien pilotée, des noirs profonds et un taux de contraste particulièrement soigné. Mieux, il supporte les normes HDR10, HDR10+, HDR HLG et Dolby Vision. Ce qui signifie que ce téléviseur n’a aucun problème à afficher films, séries, émissions ou rencontres sportives dans une qualité optimale.

Avec sa connectique riche, le TCL 55C649 ne se cantonne pas à la diffusion télévisuelle. Il se place aussi comme un bon allié des joueurs économes. Ses trois ports HDMI 2.1 favorisent la compatibilité avec les exigences graphiques des consoles de dernière génération. Il comprend aussi une prise jack pour y brancher un casque et ainsi jouer le soir en toute discrétion. Sans oublier un port USB, ainsi qu’une sortie optique.

Vendu habituellement 549 euros chez Auchan, le TCL 55C649 passe à 449 euros grâce à une ODR de 100 euros. Mieux, pendant 48 heures, Auchan crédite 15 % du prix d’achat sur la cagnotte de fidélité Waaoh de l’acheteur. Un bonus de 82,35 euros qu’il est possible d’utiliser dans n’importe quel magasin de la marque. De quoi faire un bon plein de courses.