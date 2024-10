Lorsque vous regardez un film à la maison, vous êtes face à un téléviseur Oled, LCD ou un vidéoprojecteur ? Place à notre sondage de la semaine !

Pour regarder des films et séries, ce ne sont pas les plateformes SVoD qui manquent. Et on pourrait en dire autant des appareils sur lesquels en profiter. Aujourd’hui, nous aimerions porter notre attention sur deux sujets :

La technologie de dalles TV utilisées par notre communauté ;

Savoir si nos lecteurs et lectrices sont équipés de vidéoprojecteurs.

On peut trouver de solides arguments pour n’importe quel choix. Nous pourrions grossièrement résumer en disant que les écrans LCD sont plus à même d’aller chercher de hauts pics de luminosité tandis que l’Oled est plus porté sur le contraste. Toutefois, toutes ces technologies évoluent assez vite pour trouver le meilleur équilibre et pallier leurs faiblesses respectives.

De leur côté, les vidéoprojecteurs ont l’avantage de vous débarrasser d’un gros rectangle noir dans votre salon quand le téléviseur n’est pas utilisé. La qualité d’image a tendance à en pâtir, mais cela commence à être de moins en moins vrai.

Et vous, qu’utilisez-vous pour vos films ?

C’est impeccable, nous avons une petite question à vous poser dans le cadre de notre sondage hebdomadaire. Pour vos films et séries, vous utilisez un TV LCD (LED, QLED, Mini-LED), Oled ou un vidéoprojecteur (ultra courte focale, courte focale ou focale longue) ? Ou bien jouez-vous sur les deux tableaux avec un téléviseur ET un vidéoprojecteur ?

Pour répondre à notre question, veuillez utiliser le module de sondage ci-dessous.

Chargement Pour vos films, utilisez-vous un TV LCD, Oled ou un vidéoprojecteur ? Merci d’avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s’il vous plait. LCD

Oled

Plasma

Vidéoprojecteur

TV et vidéoprojecteur

Rien

Comme toujours, vous pouvez argumenter votre réponse en profitant de l’espace des commentaires sous cet article.