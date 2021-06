Hisense Laser TV : le vidéoprojecteur 4K courte focale perd 2000 € juste avant l’Euro

À quelques jours du début de l'Euro 2020 de Football, Boulanger vous permet d'économiser 2000 euros sur l'Hisense Laser TV 88L5VG. Découvrez-en plus sur cet excellent vidéoprojecteur 4K à courte focale.

Et si vous profitiez d’une expérience cinéma à la maison ? C’est ce que permet l’Hisense Laser TV 88L5VG. Ce vidéoprojecteur 4K à courte focale vous permet d’obtenir une image de 88 pouces avec un recul d’une vingtaine de centimètres seulement. L’Hisense Laser TV est également livré avec un écran de projection, afin de garantir la meilleure expérience visuelle et sonore possible. Car oui, cet écran fait aussi office de haut-parleur géant en captant le son du vidéoprojecteur puis en le rediffusant dans toute la pièce.

Juste avant l’Euro 2020 de football, l’Hisense Laser TV 88L5VG profite d’une remise de 2000 euros sur son prix d’origine. Son tarif passe ainsi à 2990 euros grâce à une offre de remboursement de 1000 euros et une remise immédiate de 1000 euros. C’est un très bon prix pour une si grande diagonale d’écran et des caractéristiques aussi haut de gamme.

L’Hisense Laser TV 88L5VG : le bon compromis entre TV et vidéoprojecteur

L’Hisense Laser TV 88L5VG est un produit unique sur le marché. Il pioche dans les meilleurs atouts des téléviseurs et des vidéoprojecteurs avant de les mélanger pour proposer une expérience à la frontière des deux univers.

D’un côté l’Hisense Laser TV 88L5VG permet d’obtenir une grande diagonale d’écran de 88 pouces, avec un écran de projection intégré qui vient parfaire l’image. De l’autre côté, il offre toute les caractéristiques connectées d’un téléviseur, comme une interface Smart TV qui supporte de nombreuses applications ou encore un tuner TNT intégré. Surtout, la projection à courte focale vous permet d’installer l’Hisense Laser TV 88L5VG de la même manière qu’un téléviseur, sur un meuble TV collé au mur par exemple.

Une bonne qualité d’image en toute circonstance

L’Hisense Laser TV 88L5VG est livré avec un écran de projection spécialement conçu pour ce vidéoprojecteur. Celui-ci permet d’obtenir une excellente qualité d’image, et très lumineuse. L’écran est également pensé pour réduire la réflexion de la lumière, afin de pouvoir l’utiliser sereinement en pleine journée, à condition toutefois de ne pas avoir le soleil qui l’illumine directement.

Prestation haut de gamme oblige, l’Hisense Laser TV 88L5VG est compatible avec les formats et les codecs les plus importants de 2021. Côté image, ce vidéoprojecteur supporte l’HDR10, le HLG ou encore le MEMC. Ce dernier est un traitement numérique qui cherche à compenser les effets de flou des images en mouvement. Regarder un appel de balle d’un attaquant français pendant l’Euro n’aura jamais été aussi net.

Un écran qui fait office de haut-parleur

L’écran inclus avec le Hisense Laser TV 88L5VG est aussi capable d’améliorer significativement l’expérience sonore. Il est en fait composé de 100 000 « unités audio » qui vont capter le son émis par le vidéoprojecteur avant de le redistribuer. Ainsi, l’écran se transforme en un gigantesque haut-parleur qui diffuse du son directement face aux spectateurs.

Cette grande surface de diffusion offre une très bonne spatialisation du son, aussi bien horizontale que verticale. Car oui, l’Hisense Laser TV 88L5VG est aussi compatible Dolby Atmos, le format sonore qui ajoute une dimension verticale à la restitution sonore.

2000 euros de remise sur l’Hisense Laser TV 88L5VG

Avec son positionnement à mi-chemin entre un téléviseur et un vidéoprojecteur, l’Hisense Laser TV 88L5VG est un appareil de premier choix à installer dans un salon pour se rapprocher de l’ambiance d’un cinéma. Lancé à 4999 euros, l’Hisense Laser TV 88L5VG est maintenant 2000 euros moins chers chez Boulanger. En effet, grâce à une remise immédiate de 1000 euros et une ODR du même montant, son prix passe à 2990 euros. C’est un très bon prix pour profiter de vos contenus préférés en 4K sur un écran de 88 pouces.

Boulanger propose également l’installation gratuite de l’Hisense Laser TV 88L5VG par des techniciens. Pour en profiter, il suffit d’ajouter le service « Votre TV livré, fixé et connecté » dans votre panier. Ce service sera ensuite automatiquement déduit du prix final.