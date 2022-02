PlayStation Plus : vous avec le week-end gratuit pour affronter vos amis en ligne

Du 12 au 14 février, le service habituellement sur abonnement PlayStation Plus est en partie accessible gratuitement pour tous les joueurs. A vous de découvrir les joies des affrontements en ligne avec vos amis.

Elle a bon dos, la Saint-Valentin. Que vous la fêtiez ou pas avec votre moitié, vous pourrez au moins profiter du week-end pour jouer à deux en ligne (ou plus de joueurs encore) gratuitement sur le PS+.

C’est le cadeau fait par PlayStation à tous ses joueurs PS5 et PS4. Depuis ce samedi et jusqu’au 14 février 23h59, vous pouvez accéder au PlayStation Plus sans avoir besoin de vous abonner. Il vous simplement disposer d’un compte PSN et à vous la partie en ligne des jeux que vous possédez déjà et dont vous ne pouviez profiter faute d’abonnement au PS+.

Une offre limitée au jeu en ligne

Mais attention, l’offre de Sony est cependant restreinte au seul aspect multijoueur du service PS+. Vous ne pourrez ainsi pas bénéficier des jeux proposés gratuitement ce mois-ci et à ajouter à votre bibliothèque si vous poursuivez l’abonnement, pas non plus obtenir de l’aide sur les jeux PlayStation compatibles (uniquement sur PS5), des contenus exclusifs ou des remises sur l’achat de jeu.

En dehors de ce week-end de découverte, il vous faudra compter de 8,99 euros par mois à 59,99 euros pour un an d’abonnement. Vous pourrez alors aussi bénéficier de 100 Go de stockage en ligne pour retrouver vos sauvegardes à tout moment, des jeux mensuels, du jeu en ligne et de toutes les remises.

Nos conseils de jeux en ligne pour profiter de l’offre :

Évidemment, ne manquez pas de jouer en ligne à It Takes Two avec un ami ou votre moitié. La force du jeu d’Hazelight Studios est de proposer un jeu en véritable co-op, en local ou en ligne (avec la possibilité d’utiliser le Pass ami pour faire jouer un ami même s’il n’a pas le jeu). Mais c’est le scénario qui va vous séduire, avec son histoire de réconciliation et de collaboration pour sauver une enfant. L’un de nos coups de cœur 2021.

Difficile d’imaginer passer à côté du mode multijoueur si vous avez Call of Duty : Vanguard. À vous les combats stratégiques en équipe sur l’une des 20 cartes aux environnements très divers proposées en ligne. PlayStation espère garder sa poule aux œufs d’or encore très longtemps aussi pour cela et Microsoft l’a promis pour le moment en cas de rachat confirmé d’Activision Blizzard.

Deathloop, le hit exclusif de PlayStation signé Bethesda (propriété de Microsoft), va pouvoir vous offrir un véritable rival incarnant Julianna qui doit vous éliminer tout en vous maintenant dans la boucle (ou vous pourrez jouer Julianna pour aller pourrir la partie d’un autre). À moins que le fan de GTA V en vous ne profite de l’occasion pour se lancer dans GTA Online pour vivre la belle vie de criminel jusqu’à 30 joueurs en ligne se partageant l’univers pour devenir le boss du coin à coup de braquages en coop ou de courses-poursuites dingues.

Les amateurs de sport profiteront très probablement de l’accès en ligne pour aller affronter leurs amis de manière plus compétitive sur FIFA 22 ou NBA 2K22. Pour le premier, c’est le mode FIFA Ultimate Team et la communauté en ligne FUT qui est enfin accessible hors abonnement. Pour les fans de la balle orange, ce sera l’heure de donner le coup de sifflet initial à de multiples matches en salle, sur la plage ou dans le Quartier en 3×3.

Mais la liste de jeux compatibles est longue et libre à vous de trouver le jeu qui vous tente à essayer en ligne et en multijoueur. Vous n’avez cependant que jusqu’à lundi soir pour le faire.

