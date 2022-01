PS Plus : baston, sensation et éliminations au menu en février

Février va être riche en émotions fortes. Que vous préfériez avoir la tête à l'envers, vous faire catapulter au sol ou affronter des monstres en tous genres avec humour, vous allez être servis avec les trois jeux offerts durant tout le mois aux abonnés PlayStation Plus.

En février, vous allez pouvoir choisir entre la baston, les sensations fortes ou bien l’élimination minutieuse. PlayStation a dévoilé la liste des nouveaux jeux qui seront proposés gratuitement aux abonnés du service PlayStation Plus. On trouve deux jeux PS4 qui ont connu leur heure de gloire et un jeu PS5 pour les heureux propriétaires de la dernière console maison qui veulent exprimer leur créativité.

Les jeux offerts en février dans le PlayStation Plus

Vous pouvez ajouter et télécharger les jeux suivants à compter du 1er février et jusqu’au 28 février :

EA Sports UFC 4

Planet Coaster Console Edition (PS5)

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : une aventure merveilleuse

Pour rappel, vous avez jusqu’au 31 janvier pour ajouter gratuitement à votre bibliothèque les jeux Persona 5 Strikers, Dirt 5 et Deep Rock Galactic.

Pour les amateurs de simulation de vie, Planet Coaster : Edition console va vous faire construire et gérer le parc d’attractions de vos rêves. À vous de décider des zones à créer, des manèges à y mettre, des points de restauration ou des éléments de décoration qui donneront envie à vos visiteurs de revenir. Le but est quand même de se muer en véritable roi du loisir.

UFC 4 va ravir les amateurs de sport de combat avec ce jeu signé EA qui reprend les codes de la simulation sportive. Vous choisissez votre combattant, le faites évoluer pour le faire devenir une star UFC dans le mode Carrière. Vous pouvez simplement enchaîner des combats en local ou en ligne, profiter des nouveaux modes Blitz Battles et Online World Championship.

Si vous aimez l’atmosphère de Borderlands, vous serez ravis de retrouver Tiny Tina pour une nouvelle aventure mêlant bataille en solo ou en co-op face à des dragons et des monstres, traque de butin magique, armes improbables au sein d’un monde aussi menaçant qu’effrayant. Le tout avec un peu d’humour et de fantastique.

