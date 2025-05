Epic Games Store dégaine deux nouveautés majeures après sa victoire contre Apple

Quand Epic Games gagne contre Apple, c’est toute l’industrie du jeu qui en profite. La boutique dévoile deux fonctionnalités qui pourraient changer la donne pour les développeurs… et les joueurs.

L’Epic Games Store, la boutique en ligne rivale de Steam, prépare deux grosses mises à jour pour juin 2025. Une décision qui tombe juste après une victoire judiciaire face à Apple, accusé de contourner une décision anti-monopole, et qui vient par conséquent de perdre le contrôle de son App Store. Au programme : un modèle économique plus avantageux pour les développeurs et des boutiques en ligne intégrées, échappant aux commissions d’Apple et Google.

Ces annonces renforcent la position d’Epic en tant que plateforme pro-développeurs, avec un taux de revenus de 88/12 % (contre 30 % chez Steam). Mais cette fois, le géant du Fortnite vise aussi les achats in-game, en permettant aux studios d’héberger leurs propres boutiques.

Un pactole pour les développeurs indépendants

Première nouveauté : les créateurs ne paieront aucune commission sur le premier million de dollars généré par jeu et par an. Au-delà, le taux habituel de 12 % s’appliquera. Une aubaine pour les petits studios, qui pourront réinvestir cet argent dans leurs projets.

Comparé à Steam, qui prélève 30 % dès le premier euro, l’Epic Games Store confirme son statut de plateforme la plus généreuse. Un argument de poids pour attirer des exclusivités, même si Steam reste leader sur les fonctionnalités sociales (dons de jeux, préchargements…).

Des boutiques en ligne sans commission Apple ni Google

Deuxième fonctionnalité : les « webshops ». Ces boutiques hébergées par Epic permettront aux joueurs d’acheter des contenus numériques (skins, DLC…) hors des stores classiques. Résultat : les développeurs éviteront les 15 à 30 % de commissions prélevés par Apple et Google.

Cerise sur le gâteau : les joueurs recevront 5 % de cashback sur chaque achat, utilisable sur l’Epic Store. De quoi fidéliser une communauté tout en soutenant les studios. Cette innovation s’appuie sur une récente décision de justice. Un juge a estimé qu’Apple violait une injonction antitrust en bloquant les liens externes vers des méthodes de paiement alternatives. Epic en profite pour frapper fort, notamment sur iOS aux États-Unis et dans l’UE.

Si l’Epic Store peine encore à concurrencer Steam sur le confort utilisateur, ces nouveautés pourraient rééquilibrer la balance. Le cashback et les prix potentiellement plus bas (grâce à l’absence de commissions) pourraient séduire. Reste à voir si les développeurs suivront… et si Apple contestera cette offensive en justice.