N26 : des centaines de comptes clôturés sans remboursement

La néobanque aurait clôturé des centaines de comptes, sans permettre aux clients concernés de récupérer leur argent.

Les néobanques connaissent un fort essor ces dernières années. Il faut dire qu’elles ont beaucoup d’arguments pour convaincre les potentiels clients, que ce soit sous la forme de primes d’ouverture de compte, de suppression des frais de tenus de compte, ou même en rendant gratuits les retraits et transactions hors zone euro.

Des comptes clôturés sans accès au solde

N26 est l’une des plus populaires en France, avec plus de 2,5 clients dans l’hexagone. Malheureusement, elle a fait récemment parler d’elle en décevant certains clients, qui ont vu leur compte clôturé, apparemment sans possibilité de récupérer leurs fonds. Nos confrères de RMC relatent ainsi les témoignages de nombreux clients qui ont ainsi vu leurs comptes fermés et qui sont toujours dans l’attente de récupérer leur argent.

Bien qu’une banque ait parfaitement le droit de clôturer le compte d’un client, elle est tenue de l’en informer au préalable, mais doit surtout permettre à celui-ci de récupérer ses fonds. Selon RMC, le service client N26 a pour consigne de rassurer les clients, mais de ne rien faire en interne pour faciliter la situation.

Un « oubli humain »

De son côté, N26 affirme que les comptes sont fermés pour non-respect de la réglementation bancaire. Elle reconnaît en revanche son tort quant au fait de permettre aux clients concernés de récupérer leur solde, en assurant qu’il s’agit d’un « oubli. »

Cette position semble vague, d’autant plus qu’il est étrange que la banque n’ait pas mis en place de processus la notifiant qu’un client n’avait pas récupéré le solde de son compte. La DGCCRF a confirmé de son côté avoir reçu plusieurs signalements à l’encontre de la néobanque et qu’une enquête est en cours.

