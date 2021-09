N26 offre un an d’accès à un compte avec carte bancaire pour les 18-24 ans

N26 pense aux jeunes et propose en ce moment son offre Smart accessible gratuitement pendant un an à celles et ceux qui se trouvent dans la tranche d'âges des 18-24 ans. Tout ceci via un simple code promo disponible dans cet article.

Dans le domaine des banques en ligne et plus particulièrement des néobanques, N26 fait partie des références. D’un côté, l’inscription est simple et le compte est utilisable très rapidement. C’est d’ailleurs particulièrement adapté à un jeune public cherchant à obtenir un premier compte bancaire. Si c’est votre cas, vous serez alors ravis d’apprendre que la carte N26 Smart est proposée gratuitement pendant pour les 18-24 ans. On vous donne tous les détails dans cet article.

Que propose un compte Smart chez N26 ?

Aucuns frais de tenue de compte

Paiements sans frais dans toutes les devises

Les paiements sans contacts via Google Pay et Apple Pay

Une ligne dédiée pour le service client

Jusqu’au 10 octobre 2021, le compte N26 Smart est gratuit pendant un an pour les nouveaux jeunes clients de 18 à 24 ans. Pour en profiter, il suffit d’utiliser le code N26RENTREE lors de l’inscription.

La valeur sûre des néobanques

Le principe de la néobanque N26 est simple: au lieu de dépendre d’une agence physique ou d’un conseiller bancaire, tout votre compte est pilotable depuis votre smartphone. Un immense gain en simplicité et en temps que permet son système 100% dématérialisé. C’est d’ailleurs un marché en plein essor ayant conquis des millions de personnes en France et dans le monde. Attention cependant, N26 délivre des IBAN non français, ce qui peut être un problème pour les paiements automatiques ou pour les factures d’énergie notamment..

Le gros avantage de N26 est d’abord tarifaire, la néobanque ne facture aucun frais de tenu de compte. Concernant le compte N26 Smart, la carte donne lieu à une cotisation de 4,90 euros par mois, mais est aujourd’hui gratuite pendant un an pour les 18-24 ans grâce à ce bon plan. Ce compte est d’ailleurs particulièrement adapté aux voyageurs, car les paiements à l’étranger sont entièrement gratuits et ne donnent lieu à aucuns frais supplémentaires.

D’ailleurs, concernant les voyages, Smart vous fait disposer d’une carte Mastercard et donne accès à une multitude de produits assurantiels pensés pour les voyages, les vols ou les accidents du quotidien. Vous avez tout de même loisir de souscrire à des assurances complémentaires comme pour protéger votre téléphone ,votre tablette ou votre PC portable contre la casse et les vols moyennant quelques euros supplémentaires par mois.

Une excellente application

L’application N26 est un modèle du genre. Il est possible d’entièrement contrôler son compte depuis celle-ci comme jeter un œil à ses finances, définir des plafonds de retrait ou de paiement et même verrouiller sa carte d’un seul geste en cas de perte ou de vol. La fonction la plus pratique reste l’affichage en temps réel de ses dépenses via une notification. De cette manière, il est bien plus pratique de contrôler ses dépenses au quotidien, que ce soit en ligne ou en magasin. Il faut cependant savoir que la carte N26 est à autorisation systématique, il sera compliqué de l’utiliser sur certaines plateformes de paiements qui ne prennent pas en compte ce type de carte.

Depuis récemment, N26 permet même de réaliser des virements instantanés vers une autre banque, ce qui la rend encore plus flexible que la plupart de ses concurrentes. La néobanque propose également d’autres moyens de paiements sans contact comme Google Pay ou Apple Pay. Si vous possédez une montre connectée, il est possible de la configurer avec ses derniers pour régler un achat avec celle-ci.

Les démarches pour ouvrir un compte

L’inscription peut se faire en ligne ou sur l’application mobile de N26. Cette démarche ne prend que quelques minutes. Il suffit de rentrer ses coordonnées et de vérifier son identité en partageant des photos d’une pièce d’identité. Une fois la carte smart sélectionnée et le code promo rentrée, Le compte est alors validé immédiatement. Nul besoin d’alimenter son compte avant de pouvoir l’utiliser. Vous recevez votre carte sous 3 à 5 jours, cette dernière est utilisable immédiatement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet du N26.

Les autres banques en ligne du marché

Pour connaître les autres banques en ligne disponibles en France, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des banques en ligne.