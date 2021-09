N26 permet enfin d’envoyer de l’argent instantanément vers une autre banque

N26 a annoncé aujourd'hui la possibilité d'effectuer des virements instantanés entre clients de la néobanque. Un service accessible très facilement depuis l'application.

Les banques en lignes et plus particulièrement les néobanques cherchent de plus en plus à vous faire rester dans leur environnement applicatif. La stratégie est simple : devenir des « SuperApp », des plateformes dans lesquelles il est possible de tout gérer — en l’occurrence ici, son argent — sans avoir à passer par plusieurs applications.

Dans cette optique, c’est N26 qui lance aujourd’hui une nouvelle fonction permettant d’effectuer des virements instantanés en envoi vers des comptes d’autres banques éligibles. Une option qui manquait encore à l’appel.

Des virements pour économiser… du temps

Souvent tributaires d’un temps de traitement pouvant aller jusqu’à 24 heures, les virements classiques laissent de plus en plus place aux virements dits « instantanés » permettant en général d’envoyer ou recevoir de l’argent en quelques secondes. Pour un compte N26, cette fonction était auparavant uniquement disponible en réception, mais encore impossible en envoi.

N26 avait tout de même pallié ce manque avec MoneyBeam, une fonctionnalité exclusive à la néobanque permettant d’envoyer et recevoir de l’argent instantanément, mais uniquement entre comptes N26. Pour ce faire, il suffit de rajouter un contact N26 via le numéro de téléphone ou l’adresse mail, de saisir le montant voulu, d’ajouter un message au besoin et le montant est crédité sur le compte cible en quelques secondes.

N26 Télécharger N26 gratuitement Détails offres

Le virement instantané vient donc compléter MoneyBeam et ouvre surtout le transfert d’argent vers d’autres banques en saisissant l’IBAN du compte cible. Attention cependant : la gratuité du service concerne uniquement les clients N26 Premium. Un client N26 Standard devra s’acquitter de 0,99 euro s’il souhaite utiliser le service même vers un compte Premium.

Notez cependant que le virement classique existe toujours et qu’il est possible de le sectionner pour que le compte soit crédité sous 1 à 2 jours ouvrés.

Du changement pour toutes les offres N26

Avec ses plus de 7 millions de clients dans le monde, dont près de 2 millions en France, la néobanque ambitionne toujours plus et vise au moins 5 millions de clients français d’ici 2024. Pour y parvenir, elle mise sur l’extension de ses offres bancaires gratuites et payantes, mais aussi et surtout sur des fonctionnalités maisons comme avec Moneybeam.

Dans les projets récents du géant allemand, on compte sur la possibilité d’associer des IBAN aux comptes épargnes nommés « Espaces » pour par exemple créer des virements entrants ou des prélèvements automatiques. Prochainement, toujours dans cet objectif de « SuperApp » N26 compte mettre en place une fonctionnalité de partage des additions entre amis ou famille, mais aussi la possibilité pour les client français d’avoir accès au paiement en plusieurs fois, une option toujours réservée aux clients ayant ouvert un compte en Allemagne.

Dans le cas où vous souhaiteriez en savoir plus sur N26 et sur les autres banques en ligne, n’hésitez pas à consulter notre comparateur de banques dédié.