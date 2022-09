Fortuneo propose une prime de bienvenue record : comment en profiter ?

Du 30 août au 13 septembre 2022, la banque en ligne Fortuneo offre une prime de bienvenue exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 150 euros pour l’ouverture d’un compte bancaire avec une carte éligible l’offre. De quoi commencer la rentrée du bon pied, d'autant plus qu'elle propose bien d'autres façons de réaliser des économies sur le long terme.

Pourquoi ne pas changer de banque à l’occasion de la rentrée ? Fortuneo, récemment élue meilleure banque de 2022, propose actuellement 150 euros de prime de bienvenue pour les nouveaux inscrits.

Pour obtenir votre prime de bienvenue, cela se passe entièrement en ligne et en quelques clics :

Rendez-vous sur fortuneo.fr, rubrique « Compte bancaire » ;

Cliquez sur « Ouvrir un compte », et choisissez un compte individuel ou joint ;

Sélectionnez l’offre Gold CB Mastercard (à partir de 1800 euros de revenus nets mensuels pour un compte bancaire individuel ou joint avec une seule carte) ;

Après avoir renseigné vos coordonnées, entrez le code FTNSEPT dans le champ « Code promo » de la rubrique « Vos informations complémentaires ».

C’est donc très simple de recevoir ses 150 euros pour amorcer la rentrée (sous réserve d’acceptation de la demande par Fortuneo). Mais, si l’on voit plus loin que cette offre d’ouverture, nous diriez-vous, pourquoi choisir Fortuneo ? Tout simplement parce qu’elle permet de faire beaucoup d’économies.

Une bonne occasion de réduire ses frais bancaires

Le premier intérêt de rejoindre la banque mobile Fortuneo, c’est l’absence de frais de tenue de compte. Effectivement, l’ouverture et la tenue de compte sont entièrement gratuites.

La cotisation de la carte bancaire revient également à 0 euro, que vous choisissiez une offre Fosfo ou Gold. Pour cela, il suffit de réaliser un seul paiement par carte chaque mois. Une condition très simple à remplir.

Mieux encore, Fortuneo n’applique pas de frais sur les paiements par carte bancaire ou sur les retraits d’espèces pour ces cartes. Terminés les frais conséquents en cas de retrait au distributeur d’une banque concurrente. Et cela vaut en France comme partout dans le monde (hors frais éventuels prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur).

Pour continuer dans la foulée, les frais par virement SEPA et par prélèvement SEPA sont gratuits, et l’assurance moyens de paiement « Essentielle » est offerte. Mis bout à bout, tous ces services essentiels gratuits font la différence en matière de budget à la fin de l’année.

Une application complète et pratique

Ce n’est pas parce que les frais sont réduits au minimum que Fortuneo propose des services dépouillés. Au contraire.

La majorité des opérations courantes peuvent être réalisées par l’intermédiaire de son application mobile. C’est une application complète et intuitive. Elle permet naturellement de suivre ses transactions, affichées en temps réel (uniquement pour la carte FOSFO) et rangées automatiquement par catégories (factures, restaurant, courses, loisir, etc.) Fortuneo va plus loin avec une fonctionnalité innovante : la possibilité de visualiser les comptes que l’on possède chez d’autres banques via son service d’agrégation.

L’application permet aussi d’effectuer des virements instantanés, de modifier le plafond de ses cartes bancaires (sous réserve d’acceptation par Fortuneo), d’activer le paiement sans contact ou encore de localiser le distributeur le plus proche. Par ailleurs, Fortuneo est compatible avec des services tels que Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay, afin de réaliser des transactions en un geste avec son smartphone ou sa montre connectée. Et en cas de pépin, un simple clic dans l’application permet de bloquer sa carte. Terminé la file d’attente au téléphone pour avoir un conseiller pour débloquer la situation.

En somme, Fortuneo représente une offre adaptée aux utilisateurs nomades. À noter que cet aspect numérique n’empêche pas la société de mettre à disposition un service client basé en France.

De nombreuses options pour gérer son épargne et ses investissements

Économique et complète, l’offre de Fortuneo ne se limite pas aux opérations bancaires de tous les jours. La filiale du Crédit Mutuel Arkéa, qui évolue sur le marché depuis l’an 2000, est dotée d’une certaine expérience du monde financier — et de la bourse en particulier. De ce fait, la solution est d’autant plus intéressante si vous comptez investir votre argent.

Depuis l’application mobile sur laquelle vous gérez votre compte bancaire, vous pouvez suivre l’actualité boursière, et acheter ou vendre des actions, que ce soit en gestion sous mandat ou en gestion libre. L’investissement en bourse et en assurance-vie présente un risque de perte en capital et doit être envisagé sur le long terme.

La dynamique est similaire si vous choisissez d’ouvrir un livret d’épargne : vous pourrez le consulter et réaliser des virements deux pas plus loin dans l’application. L’offre de Fortuneo s’étend aussi au prêt immobilier et personnel, ainsi qu’à l’assurance-vie. Mettre à disposition une gamme complète de services autour des économies, avec efficacité et compétitivité à la fois, c’est ce que propose Fortuneo à plus de 950 000 clients actifs à ce jour.