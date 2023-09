Revolut a une offre simple pour les pro : ne pas les dépouiller

Appréciée par les particuliers pour ses tarifs attractifs et ses fonctionnalités, la néobanque Revolut regorge aussi d’avantages pour les entreprises. Outils de facturation et de gestion intégrés, encaissements par internet, cartes bancaires nominatives : tout est fait pour faciliter le quotidien des professionnels.

Entreprises et indépendants n’ont pas nécessairement le réflexe néobanque. Pourtant, certains organismes comme Revolut ont des offres spécialement calibrées pour cette clientèle et proposent bien plus que des services bancaires de base.

Ce n’est pas pour rien que, créée en 2015, Revolut a déjà convaincu plus de 20 millions de particuliers et 500 000 professionnels. Son secret : des tarifs compétitifs avec des formules adaptées à chaque taille d’entreprise, mais aussi une palette de solutions intégrées pour faciliter leur gestion, leurs encaissements et leur facturation au quotidien.

Des offres pensées pour chaque typologie d’entreprise et toujours à petit prix

Sur le segment des entreprises, Revolut reprend un principe qui a largement fait ses preuves auprès des particuliers : une offre gratuite comprenant les services bancaires les plus standards et des formules payantes dont le prix augmente avec le nombre de prestations incluses.

Même si le pack « Free » de Revolut Business est disponible pour toutes les entreprises, y compris les plus grandes, celui-ci s’adresse avant tout aux indépendants et aux petites structures ayant une activité de service exclusivement basée en France. Cette offre gratuite donne droit à :

une carte Business ;

jusqu’à 200 cartes virtuelles pour sécuriser les achats en ligne ;

la gratuité sur 5 virements en France et sur l’ensemble des virements émis vers des comptes Revolut, quel que soit leur pays de domiciliation ;

une absence de frais de change sur les règlements en devises (jusqu’à 150 devises concernées) ;

la possibilité de recevoir des paiements en carte bancaire depuis son propre site internet et à des tarifs compétitifs ;

le suivi du solde et des opérations depuis l’application Revolut Business.

Ce pack est très généreux de base et comprend en plus une carte bancaire métallisée aux allures premium. Mais l’avantage des formules payantes réside surtout dans le nombre d’opérations gratuites incluses.

Les entreprises travaillant avec l’étranger ont donc tout intérêt à partir sur l’une des offres premium.

En termes de prix, Revolut a prévu des formules particulièrement abordables pour les Freelances. Ils ont ainsi le choix entre les plans « Free », « Professionnel » à 7 euros par mois, ou « Ultimate » à 25 euros par mois, soit des tarifs bien plus contenus que ceux des banques traditionnelles.

Pour les plus grosses structures, dont les besoins sont plus élevés, les abonnements sont compris de 25 à 100 euros par mois. Les grandes entreprises peuvent quant à elles personnaliser intégralement leurs options et sont alors facturées en conséquence.

Des outils de gestion avancés pour faciliter le quotidien

En marge de sa tarification avantageuse, Revolut se démarque surtout par la puissance et la variété des outils mis à la disposition de sa clientèle Business. Grâce à sa solution clé en main, la gestion quotidienne n’a jamais été aussi simple et rapide à tenir.

En quelques clics, toutes les opérations bancaires sont automatiquement synchronisées avec le logiciel de comptabilité de l’entreprise. Inutile donc de devoir systématiquement reporter manuellement chaque paiement et chaque encaissement.

L’interface de Revolut Business, disponible sur l’application éponyme pour Android et iOS ou depuis n’importe quel navigateur, offre également un suivi approfondi de toutes les dépenses. Sont concernées toutes celles de l’entreprise, mais aussi de chaque collaborateur équipé d’une carte bancaire nominative avec des plafonds individualisés. Même les notes de frais peuvent être émises directement depuis l’application. À nouveau, c’est un gain de temps supplémentaire pour la personne en charge du suivi comptable.

Enfin, grâce à Revolut Business, les dirigeants et entrepreneurs n’ont plus besoin d’investir dans un logiciel de facturation. L’application permet à la fois d’émettre des factures, de suivre l’état de leur règlement et de paramétrer des rappels pour relancer les clients en cas de retard de paiement.

Ainsi, non seulement la banque en ligne vous permet de réaliser des économies en vous épargnant l’achat de certains logiciels, mais celle-ci vous donne en outre les clés pour réduire au maximum les risques d’impayés.

Des moyens d’encaissements variés pour répondre aux besoins de vos clients

En dépit de son statut de banque en ligne, Revolut propose aux entreprises une multitude d’options pour se faire payer. Si le virement reste le mode de transaction le plus courant et le plus sécurisé pour des règlements entre professionnels, dès lors que les particuliers sont de la partie, ce n’est plus le cas.

C’est pourquoi, Revolut propose à ses clients Business quelques alternatives, dont :

une solution de paiement par carte bancaire sur leur propre site marchand ;

un outil pour encaisser des cartes bancaires à distance, dans le cadre d’un appel téléphonique par exemple ;

un terminal de paiement (TPE) compatible avec tout type de cartes bancaires, mais aussi avec Apple Pay et Google Pay.

Dans tous les cas, quelle que soit la solution choisie, la tarification est toujours avantageuse et sans frais cachés. À titre d’exemple, si vous recevez via votre site internet un règlement client de 100 euros, Revolut vous prélève uniquement 1,20 euro. Et pour un même montant encaissé par directement en boutique via le TPE, le coût est encore plus faible : 0,82 euro. La néobanque ne manque donc pas d’arguments pour les pros.

Moins de 10 minutes pour solliciter une ouverture de compte Business

Les entreprises ont aussi droit à une procédure simple et rapide pour ouvrir un compte chez Revolut. Le temps de deux chansons et le tour est joué !

Une fois sur le site, il suffit de remplir un bref questionnaire dans lequel vous précisez l’adresse de la société, son type d’activité, les fonctionnalités bancaires que vous envisagez d’utiliser et la formule souhaitée. Par la suite, des justificatifs peuvent vous être demandés.

Dès que la demande est envoyée, Revolut se charge de vérifier chaque élément. Et si le dossier est complet et conforme, l’établissement bancaire procède à l’ouverture du compte Business.