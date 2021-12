Vous voulez jouer à Matrix Resurrections, rendez-vous dans Fortnite

Avec la sortie de Matrix Resurrections, le jeu Fortnite s’offre une nouvelle occasion de rendre son univers attrayant en proposant la première bande-annonce jouable et immersive. Pas moins de cinq étapes sont disponibles. Mais faites vite, le 24 au soir, il sera trop tard.

Fortnite veut depuis longtemps faire valoir son univers comme un terrain de jeu expérimental. On y croise des concerts d’artistes bien réels qui font le grand saut pour chanter virtuellement (Marshmello, Travis Scott, Ariana Grande, Aya Nakamura, etc.), des personnages d’autres jeux qui s’y invitent (Kratos de God of War, Aloy de Horizon Zero Dawn, Lara Croft de Tomb Raider…), des célébrités (Neymar, Ninja…). Et désormais, le plus célèbre Battle royale aurait tendance à faire aussi salle de cinéma.

Après Dune qui y a fait une apparition, c’est au tour de l’autre événement pop culture d’y faire parler de lui : Matrix Resurrections.

Une bande-annonce jouable

Mais le retour de Neo ne se fait pas de manière banale. Après l’excellente démo jouable avec le moteur Unreal Engine 5, et pour accompagner la sortie du film, Warner Bros France a créé tout simplement une bande-annonce tout aussi jouable sur Fortnite. Elle est disponible jusqu’au 24 décembre au soir. Et les tricks emblématiques de la saga, les Bullet Time de Neo ou le coup de pied fatal de Trinity, sont même disponibles dans le jeu en ligne.

Basée sur l’univers du film, la bande-annonce jouable propose une carte « Deathrun » conçue spécialement pour l’occasion et composée de cinq étapes, inspirées chacune d’un décor de Matrix Resurrections (le dojo d’entraînement, la ville en code vert, la ville au coucher du soleil, dans la brume…).

Le joueur doit relever une série d’épreuves et déjouer les pièges pour réaliser le meilleur temps possible dans la Matrice. Au terme du concours, les joueurs les plus rapides pourront remporter des cadeaux. Résultat le 25 décembre prochain.

