Les Méga soldes d’Epic : Fifa, Far Cry 6 et Saints Row en promotion

Du 18 mai au 15 juin se tiennent les Méga soldes d'Epic. L'occasion de refaire sa bibliothèque de jeux vidéo pour l'année en profitant de grosses réductions dans l'Epic Games Store sur de gros titres, pour de grosses parties sur PC.

C’est le retour des Méga soldes d’Epic en 2023 sur l’Epic Games Store ! Ce dernier veut continuer de prendre des parts de marché à Steam sur la vente en ligne de jeux vidéo dématérialisés sur PC. Pour cela, l’entreprise de Tim Sweeney sort l’artillerie lourde : réductions jusqu’à -75 % et coupons de réduction de 25 % après un achat et jeux gratuits.

Les jeux en réduction sur l’Epic Games Store

Saints Row à 26,99 € au lieu de 59,99 € (-55 %)

Crime Boss : Rockay City à 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20 %)

EA Sports Fifa 23 Standard Edition à 20,99 € au lieu de 69,99 €

Far Cry 6 Standard Edition à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75 %)

Cyberpunk 2077 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

The Settlers: New Allies à 40,19 € au lieu de 59,99 € (-33 %)

PC Building Simulator 2 à 19,99 € au lieu de 24,99 € (-20 %)

Touch Type Tale à 15,99 € au lieu de 19,99 € (-20 %)

Alan Wake Remastered à 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60 %)

PC Building Game Simulator à 3,99 € au lieu de 15,99 € (-75 %)

Returnal à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %)

Days Gone à 16,49 € au lieu de 49,99 € (-67 %)

Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75 %)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %)

Riders Republic à 14,99 € au lieu de 59,99 €

Dying Light 2 Stay Human à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

Dying Light Enhanced Edition à 8,99 € au lieu de 29,99 € (-70 %)

Red Dead Redemption 2 à 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67 %)

Battlefield 2024 à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75 %)

Anno 1800 Standard Edition à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75 %)

Borderlands 3 à 8,99 € au lieu de 59,99 € (-85 %)

SnowRunner à 16,49 € au lieu de 29,99 € (-45 %)

Hades à 10,49 € au lieu de 20,99 € (-50 %)

Tiny Tina’s Wonderland à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition à 14,98 € au lieu de 49,96 € (-70 %)

Sid Meier’s Civilization VI à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %)

Parmi cette liste, on trouve toutefois plusieurs jeux offerts par le passé aux joueurs par Epic Games. Mais si vous les avez ratés, c’est peut-être l’occasion de vous les procurer quand même à prix réduit.

Death Stranding est gratuit sur l’Epic Games Store

Chaque semaine durant cette période, l’Epic Games Store offre un jeu gratuit qui se débloque tous les jeudis. Cette semaine, c’est Death Stranding, jeu réalisé par Hideo Kojima, à qui l’on doit principalement la série Metal Gear. Il s’agit d’un jeu d’aventure souvent décrit comme un jeu de livraison. Mais durant ce chemin, on vit des histoires et on se balade dans des décors somptueux.

Il ne vous reste que quelques jours pour vous le procurer gratuitement, après jeudi à 17 heures, il ne sera disponible qu’à l’achat. À ce moment-là, ce sera un autre jeu qui sera ajoutable gratuitement à sa bibliothèque.

