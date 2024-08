PS Plus en septembre 2024 : des tournois de Quidditch et une escapade cauchemardesque

Septembre est là et chaque début de mois rime avec nouveaux jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus. Alors que l’automne et ses frissons approchent, Sony nous propose de faire de petits cauchemars ou d’enfourcher un balai pour attraper vif d’or.

Le mois de septembre rime avec la rentrée des classes, la reprise du travail et de nouvelles habitudes aussi. On peut par exemple s’essayer à un nouveau sport, comme le Quidditch ! Trouvez-vous un balai magique et des genouillères car Harry Potter : Quidditch Champions arrive dans cette nouvelle sélection de jeux offerts.

Les jeux PlayStation Plus offerts en septembre 2024

Pas de jeu AAA dans cette sélection, une fois de plus. Toutefois, il est possible de télécharger gratuitement le nouveau jeu Harry Potter axé autour du Quidditch, et ce dès le jour de sa sortie !

Little Nightmares II (PS5, PS4)

Harry Potter : Quidditch Champions (PS5, PS4)

MLB The Show 24 (PS5, PS4)

Ces titres sont disponibles gratuitement pour tous les abonnés PlayStation Plus du 3 au 30 septembre.

Little Nightmares II

Préquel du premier Little Nightmares, ce jeu de plates-formes dans lequel les personnages évoluent dans un monde horrifique suit une nouvelle fois Six, la fille au cirée jaune. Elle est cette fois-ci accompagnée de Mono, un garçon avec un sac en papier sur la tête. Dans leur périple, les enfants doivent se soutenir et venir à bout de plusieurs énigmes pour échapper à des adultes devenus monstres et découvrir les secrets de la Tour de l’émetteur.

Score Metacritic : 82/100

Harry Potter : Quidditch Champions

Dernier jeu Harry Potter en date, Quidditch Champions est, comme son nom l’indique, un jeu essentiellement tourné autour du Quidditch. Un FIFA dans le monde des sorciers en somme. Les joueurs peuvent évoluer à tous les postes : Attrapeur, Poursuiveur, Gardien et Batteur, et s’affirmer dans des arènes du monde entier. Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle ou s’il aurait dû se contenter d’être un DLC de Hogwarts Legacy.

MLB The Show 24

Il n’y a pas que le football et le basket-ball qui ont leu jeu de simulation annuel, le baseball aussi. Une fois de plus, on incarne les plus grandes stars des ligues de baseball américaines dans des matchs en solo et en multijoueur. Enfin, le nouveau mode Carrière permet de profiter d’une expérience encore plus immersive.

Score Metacritic : 80/100

Dernière chance pour les jeux offerts du mois d’août :

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (PS5, PS4)

Five Nights at Freddy’s : Security Breach (PS5, PS4)

Ender Lilies : Quietus of the Knights (PS4)

