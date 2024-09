Les jeux offerts sur Prime Gaming en septembre 2024 : Amazon surfe sur la vague Tolkien

Alors que la deuxième saison des Anneaux de Pouvoirs vient de sortir sur Prime Video, Amazon offre à ses abonnés quatre jeux de la franchise du Seigneur des Anneaux. Entre séries, films et jeux, Tolkien est à l’honneur chez Amazon en ce mois de septembre.

Amazon s’était déjà montré généreux en août avec une sélection de 23 jeux offerts sur Prime Gaming, mais il l’est encore plus cette fois-ci avec 28 jeux offerts en septembre. Dans cette sélection, on retrouve notamment quatre jeux basés sur l’univers de Tolkien dont l’édition GOTY de La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor.

Les jeux offerts sur Prime Gaming en septembre 2024

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor – Édition Game Of The Year (Disponible – GOG Code)

Acclamé par la critique, La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor nous offre une histoire originale se déroulant entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Talion, capitaine du Gondor, est brutalement assassiné par les lieutenants de Sauron avant d’être ramené à la vie par le spectre de l’elfe Celebrimbor. À l’aide de nouveaux pouvoirs, Talion s’enfonce dans les ténèbres du Mordor afin d’accomplir sa vengeance et de se libérer de cette nouvelle existence entre la vie et la mort.

Score Metacritic : 84/100

Shadow of the Tomb Raider – Definitive Edition (Disponible – Epic Games Store)

Dernier volet de la « Survivor Trilogy », Shadow of the Tomb Raider conclut le récit sur les premières aventures de Lara Croft. Quelques mois après les événements de Rise of the Tomb Raider, Lara fait la chasse aux Trinitaires. Cette traque finit par la mener au Mexique alors que la fin du monde telle qu’elle fut prédite par les Mayas semble se rapprocher.

Score Metacritic : 77/100

Borderlands 2 (Disponible – Epic Games Store)

Allez, on se remet de ce ratage total sorti dans les grandes salles et on se fait un bon Borderlands comme on les aime. Borderlands 2 se déroule quelques années après le premier volet sur la planète Pandore. Comme la dernière fois, le joueur incarne l’un des quatre Chasseurs de l’Arche afin d’empêcher le PDG d’une société d’armement de s’emparer de toutes les ressources de Pandore.

Score Metacritic : 89/100

Mais aussi :

LEGO Le Seigneur des Anneaux (Disponible – GOG Code)

GreedFall – Gold Edition (Disponible – GOG Code)

Whispered Secrets : La Bougie Éternelle – Édition Collector (Disponible – Amazon Games App)

Minabo – A walk through life (Disponible – Amazon Games App)

Eternights (Disponible – Epic Games Store)

LEGO Indiana Jones : La Trilogie originale (Disponible – Amazon Games App)

Borderlands : The Pre-Sequel ! (Disponible – Epic Games Store)

Tales from the Borderlands (12 septembre – Epic Games Store)

9 Years of Shadow (12 septembre – GOG Code)

Moonlighter (12 septembre – GOG Code)

Golfie (12 septembre – Amazon Games App)

Cursed to Golf (12 septembre – GOG Code)

Hell Pie (12 septembre – GOG Code)

Showgunners (12 septembre – GOG Code)

Arcadegeddon (12 septembre – Epic Games Store)

Thronebreaker : The Witcher Tales (19 septembre – GOG Code)

The Falconeer (19 septembre – GOG Code)

LEGO Le Hobbit (19 septembre – GOG Code)

I Love Finding Cats & Pups – Édition Collector (19 septembre – Legacy Games Code)

Kerbal Space Program (19 septembre – GOG Code)

Mystery Case Files : Black Crown – Édition Collector (26 septembre – Amazon Games App)

Ghost Song (26 septembre – GOG Code)

Ynglet (26 septembre – Amazon Games App)

Black Desert (26 septembre – Pearl Abyss Code)

Giana Sisters : Twisted Dreams (26 septembre – Amazon Games App)

Les jeux gratuits sur Amazon Luna

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre

LEGO Indiana Jones : La Trilogie originale

Whisker Waters

Super Meat Boy Forever

CleM

XDefiant

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

Fallout : New Vegas – Ultimate Edition

Fallout 3 – Édition Game Of The Year

Fortnite

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Trackmania

