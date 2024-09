Le studio derrière Palworld ne voit pas pourquoi Nintendo les poursuit en justice

Comme si personne n’avait remarqué les similitudes frappantes entre Palworld et Pokémon, le développeur Pocketpair exprime sa surprise face au procès intenté par Nintendo.

Nintendo. Le géant japonais, connu pour sa gentillesse et sa compréhension envers ceux qui s’approchent un peu trop près de ses propriétés intellectuelles (c’est de l’ironie, au cas où vous vous poseriez la question), a décidé de sortir l’artillerie lourde. Ils ont décidé d’attaquer le créateur de Palword.

Pour aller plus loin

Vous vous souvenez de Palworld ? Nintendo aussi et ça risque de saigner

Nintendo et The Pokémon Company poursuivent Pocketpair, le studio derrière Palworld, un jeu de survie en monde ouvert où les joueurs collectent et combattent des créatures appelées « pals ».

Depuis sa sortie en janvier, le jeu a connu un succès fulgurant, avec plus de 10 millions d’exemplaires vendus et des records de joueurs simultanés sur Steam.

Cependant, presque immédiatement après sa sortie, les joueurs et les critiques ont noté des similitudes évidentes entre les « pals » de Palworld et les Pokémon de Nintendo. De l’apparence des créatures aux mécaniques de jeu, les parallèles sont difficiles à ignorer.

Par exemple, le « Lamball » de Palworld ressemble étrangement au « Wooloo » de Pokémon, jusque dans les moindres détails de design.

Une surprise vraiment inattendue ?

Dans une déclaration publiée dans la journée, le studio japonais Pocketpair a affirmé n’avoir connaissance d’aucun brevet enfreint lors du développement de son jeu à succès, Palworld. « À l’heure actuelle, nous ne sommes pas au courant des brevets spécifiques que nous sommes accusés d’avoir violés, et nous n’avons pas été informés de ces détails », a déclaré l’entreprise.

Selon le communiqué de presse de Nintendo, la raison de cette action en justice serait liée à la violation de plusieurs brevets, dont les détails n’ont pas encore été rendus publics.

Pocketpair, de son côté, semble tomber des nues, affirmant ignorer complètement les motifs de cette poursuite.

Nintendo protège sa propriété intellectuelle

Bien que Nintendo ne précise pas exactement quels brevets ont été violés, l’entreprise est connue pour être particulièrement protectrice de sa propriété intellectuelle.

Peu après la sortie de Palworld, The Pokémon Company avait déjà ordonné à un développeur de supprimer une vidéo présentant un mod remplaçant tous les « pals » par des Pokémon.

L’entreprise avait également déclaré être au courant de l’existence de jeux pouvant porter atteinte à ses droits et qu’elle « prendrait les mesures appropriées pour répondre à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon ».

Il est donc quelque peu ironique que Pocketpair affirme ne pas comprendre les raisons du procès. Les similitudes entre Palworld et Pokémon sont si frappantes… que beaucoup se demandent si le studio ne joue pas la carte de l’innocence feinte.