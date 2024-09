Vous vous souvenez de Palworld ? Nintendo aussi et ça risque de saigner

C’était une affaire que l’on attendait depuis longtemps. Nintendo et la Pokémon Company ont officiellement porté plainte contre PocketPair, les développeurs de Palworld, pour violation de brevet. Une affaire qui s’annonce plus compliquée que prévu.

Source : Pocketpair

« Pokémon avec des flingues ». Le petit sobriquet affectueux donné à Palworld depuis son lancement début 2024 a fini par lui porter préjudice. Dans un communiqué de presse laconique publié le 19 septembre 2024, Nintendo et la Pokémon Company ont annoncé qu’elles allaient traîner Pocketpair devant la justice.

Comme le relève IGN, les deux entreprises accusent le studio derrière Palworld « d’enfreindre plusieurs brevets », sans nommer lesquelles spécifiquement. « Cette plainte vise à obtenir une injonction pour utilisation abusive et une indemnisation pour les dommages subis », indique sèchement le communiqué, qui se borne à indiquer que « Nintendo continuera à prendre les mesures nécessaires contre toute violation de sa propriété intellectuelle. »

L’attaque surprise de Nintendo

Cette affaire fait suite à des mois de débats autour de la sortie de Palworld qui, dès ses débuts, ne cachaient pas ses similarités avec la célébrissime série de jeu de Game Freak. En janvier déjà, Nintendo indiquait « enquêter et prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon », mais sans nommer Pocketpair directement.

L’inspiration derrière les personnages de Palworld ne laisse pas de doute : Source : Pocketpair

Les mois passants et l’histoire se tassant, le PDG de Pocketpair avait indiqué en juin dernier que le studio n’avait reçu aucune plainte formelle de la Pokémon Company ou de Nintendo, déclarant au passage son amour pour la licence quasi trentenaire. Cela n’aura manifestement pas suffi pour calmer les ardeurs de Nintendo.

Un procès plus technique qu’il n’y paraît

Le procès a-t-il pour autant une chance d’aboutir ? C’est là que l’affaire se corse. La voie juridique choisie par Nintendo concerne une plainte pour violation de brevets et non de plagiat. Si la différence est ténue, cela signifie que l’entreprise japonaise va devoir prouver que Palworld enfreint sa propriété intellectuelle sur des aspects bien précis de la mécanique du jeu. Pas question de s’attaquer à la ressemblance esthétique entre Palworld et Pokémon, cette dernière relevant justement plus des droits au copyright.

Et si les inspirations esthétiques de Palworld ne font pas de doute, question gameplay, Pocketpair a tout de même changé la recette. Palworld tient en effet plus du jeu de survie façon Valheim ou ARK : Survival Evolved que de Pokémon. C’est peut-être sur cet argument que s’articulera la défense du studio. Nintendo n’étant cela dit pas exactement connu pour sa délicatesse juridique quand il s’agit de s’attaquer à ce qui touche de près ou de loin à l’intégrité de la marque, le procès risque tout de même d’être retentissant.