La bonne initiative de Steam sur les jeux avec un « anti-cheat » : pourquoi c’est important pour la santé de votre PC

Valve vient d’annoncer un changement majeur dans sa politique de transparence sur Steam : les développeurs devront désormais indiquer explicitement si leurs jeux utilisent des systèmes anti-triche fonctionnant au niveau du noyau (kernel) du système d’exploitation.

Après de nombreux retours, tant de la part des développeurs que des joueurs concernant le besoin de plus de clarté sur les logiciels anti-triche intégrés aux jeux, Valve a décidé d’imposer, sur Steam, la mention du type d’anti-cheat utilisé sur les jeux. « Nous avons constaté qu’un nombre croissant de développeurs cherchent le meilleur moyen de communiquer ces informations aux joueurs », explique Valve dans son communiqué.

Les systèmes anti-cheat en mode kernel, qui s’intègrent profondément dans le système d’exploitation pour détecter les tricheurs, sont devenus de plus en plus courants dans les jeux multijoueurs en ligne. On les retrouve notamment dans des titres populaires comme Call of Duty, Fortnite ou encore Apex Legends.

Les développeurs devront être transparents sur le système anti-cheat utilisé

Concrètement, une nouvelle section « Anti-Cheat » apparaîtra sur les pages des jeux Steam. Si un jeu utilise un système anti-triche en mode kernel, les développeurs seront obligés de le mentionner. Cette mention devient optionnelle pour les solutions anti-cheat plus traditionnelles, basées uniquement sur le serveur.

« Si votre jeu installe un anti-cheat côté client en mode kernel, vous devrez remplir ce nouveau champ », précise Valve aux développeurs. La plateforme prévoit également de passer en revue les jeux déjà publiés et de contacter les éditeurs concernés pour mettre à jour leurs informations.

Cette initiative permettra aux joueurs d’identifier plus facilement les jeux utilisant des solutions comme Ricochet d’Activision, Easy Anti-Cheat d’Epic Games, Vanguard de Riot Games, Denuvo Anti-Cheat ou encore BattlEye. Ces systèmes, bien qu’efficaces contre la triche, soulèvent parfois des questions sur leur niveau d’accès au système des utilisateurs.

Pour les non-initiés, un pilote en mode kernel est un composant logiciel qui s’exécute avec les plus hauts privilèges du système d’exploitation, lui permettant de scanner en profondeur l’ordinateur à la recherche de logiciels de triche. Ce niveau d’accès, bien que controversé puisqu’il agit de la même manière qu’un malware, est devenu presque incontournable dans la lutte contre la triche en ligne.

Cette nouvelle politique de transparence devrait permettre aux joueurs de faire des choix plus éclairés lors de leurs achats sur Steam, en sachant exactement quel type de logiciel anti-cheat ils autorisent sur leur système.

