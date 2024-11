Game Pass en novembre 2024 : la trilogie remasterisée de Spyro apparaît par surprise dans le catalogue !

Au cas où vous ne seriez pas encore à fond sur Call of Duty : Black Ops 6, Microsoft a prévu quelques jeux pour vous occuper les prochains jours. C’est notamment une autre franchise historique de jeux de guerre qui signe son grand retour, Metal Slug !

Mise à jour du 12/11/2024 :

Sans crier gare, c’est une madeleine de Proust vidéoludique qui apparaît dans le Game Pass. Spyro Reignited Trilogy est la compilation des trois jeux de la première PlayStation dans une version remasterisée avec des graphismes remis au goût du jour. Spyro Reignited Trilogy est désormais disponible dans les abonnements Game Pass Standard, Ultimate et PC Game Pass, sur console (Xbox One et Series), PC et cloud.

Article original du 04/11/2024 :

Après la parution de trois jeux Call of Duty ces derniers jours, on ne s’attendait pas forcément à l’arrivée d’autres jeux AAA. Mais Microsoft nous fait quand même plaisir avec le dernier titre Metal Slug, passé de jeu de plateforme en 2D à RPG tactique, et la version remasterisée du jeu le plus déjanté de tous les temps, Goat Simulator.

prêt pour une nouvelle vague de jeux ? pic.twitter.com/fOdBzEDhI0 — Xbox Game Pass 🇫🇷 (@XboxGamePassFR) November 4, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi :

Game Pass sur Xbox, PC et cloud : tout savoir sur l’abonnement gaming illimité de Microsoft

Les sorties sur le Game Pass en novembre 2024

Voici la liste des jeux, DLC et mises à jour devant arriver sur le Game Pass dans les prochains jours :

Botany Manor (Disponible – Game Pass Standard)

Metal Slug Tactics (5 novembre – Console, PC et cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) StarCraft : Remastered (5 novembre – PC sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) StarCraft II : Campaign Collection (5 novembre – PC sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Go Mecha Ball (6 novembre – Console sur Game Pass Standard )

) Harold Halibut (6 novembre – Xbox Series X/S sur Game Pass Standard )

) The Rewinder (6 novembre – Console sur Game Pass Standard )

) Goat Simulator Remastered (7 novembre – Xbox Series X/S, PC et cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Spyro Reignited Trilogy (12 novembre – Xbox Series X/S, PC et cloud)

Microsoft Flight Simulator 2024 (19 novembre – Xbox Series X/S, PC et cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate)

Les mises à jour et DLC

(MAJ – Disponible) Call of Duty : Black Ops 6 – Carte multijoueur Nuketown

(DLC – Disponible) Call of Duty : Black Ops 6 – Amélioration Coffre d’armes

(MAJ – Disponible) No Man’s Sky – The Cursed

(MAJ – 12 novembre) Sea of Stars – Aube de l’Équinoxe

Les jeux qui quittent le Game Pass en novembre 2024

Malheureusement, il faut s’attendre aussi à des départs. Ce sont sept jeux qui nous quittent le 15 novembre :

Dicey Dungeons (Console, PC et cloud)

Dungeons 4 (Console, PC et cloud)

Goat Simulator (PC)

Like a Dragon : Ishin ! (Console, PC et cloud)

Like a Dragon : The Man Who Erased His Name (Console, PC et cloud)

Persona 5 Tactica (Console, PC et cloud)

Somerville (Console, PC et cloud)

Xbox Game Pass Cette application n’est plus disponible

Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !