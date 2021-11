Nouveaux héros Marvel, Star Wars, Pixar… Disney+ annonce sa galaxie de stars pour 2022

A l'occasion du Disney+ Day organisé le 12 novembre pour fêter les deux ans de la plateforme, Disney+ a dévoilé quelques programmes qui viendront enrichir le service de streaming dans les prochains mois. De nouveaux héros Marvel, des séries sur Star Wars ou encore le retour de personnages Pixar.

Les services de streaming se portent bien, merci pour eux. Non contents d’améliorer la qualité vidéo de leur plateforme pour tendre vers toujours plus de perfection de l’image et du confort visuel, les Netflix, Disney+ et autres Amazon Prime Video continuent d’enrichir aussi leur catalogue de contenus.

Le 12 novembre dernier, Disney+ fêtait les deux ans de son lancement aux États-Unis. L’occasion de ce « Disney+ Day » pour dévoiler de nombreux programmes qui vont faire leur apparition dans les différents mondes.

Star Wars signe le retour d’Obi-Wan Kenobi

Fers de lance des prochains mois, les galaxies Marvel et Star Wars vont évidemment voir arriver de nouveaux spin-offs autour de personnages emblématiques. Fin décembre, Boba Fett sera le héros du Livre de Boba Fett, la genèse du célèbre chasseur de prime. En attendant, il est au cœur d’un documentaire, Sous le casque : l’héritage de Boba Fett, disponible ce mois-ci sur Disney+.

Obi-Wan Kenobi reprendra les traits d’Ewan McGregor pour une série originale attendue en 2022 dont les premiers extraits du making-of ont été dévoilés. Elle sera tout simplement intitulée Obi-Wan Kenobi.

Erwan McGregor va reprendre le rôle d’Obi-Wan Kenobi dans une série originale // Source : Disney+ La série Obi-Wan Kenobi // Source : Disney+ Dark Vador sera de retour dans la série Obi-Wan Kenobi // Source : Disney+

Des héros Marvel à gogo

Après Wanda, Loki, Falcon et le Soldat de l’hiver, et en attendant Hawkeye qui arrive le 24 novembre, le monde Marvel va gonfler ses troupes. Maya Lopez (Alaqua Cox) va d’ailleurs faire son apparition au côté de ce dernier dans le rôle d’Echo. Et elle aura droit à sa série éponyme par la suite.

D’autres superhéros sont annoncés comme She-Hulk, l’histoire de Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires de… superhéros qui en devient une à son tour. La série sera diffusée en 2022 sur Disney+ tout comme Ms.Marvel alias Kamal Khan. L’adolescente de 16 ans, fan de Captain Marvel et des autres Avengers, finit par se découvrir des superpouvoirs et à comprendre sa destinée.

Moon Knight est un héros quant à lui un peu particulier : il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Entre l’Égypte moderne et ancienne, ses multiples personnalités l’embarquent dans une lutte sans pitié.

Rien n’a filtré sur les trois programmes originaux sauf leurs visuels. De même que ceux des autres projets en cours autour d’Ironheart, une version quelque peu féminisée d’Iron Man où l’héroïne conçoit une armure révolutionnaire. Agatha Harkness, la méchante de VandaVision, revient dans Agatha : House of Harkness pour une série autour de son personnage charismatique de sorcière maléfique. Nick Fury reprend, lui aussi, du service dans Secret Invasion, en compagnie de Skrull Talos.

Ms. Marvel // Source : Disney+ She-Hulk // Source : Disney+ Agatha Harkness, la rivale de Wanda a sa propre série // Source : Disney+ Source : Disney+

Groot a également droit à sa série de courts-métrages originaux dans I am Groot. Elle se focalisera sur la jeunesse et les premières mésaventures de Baby Groot. Les Gardiens de la Galaxy reviendront en fin d’année pour un épisode spécial fêtes de Noël écrit et réalisé par James Gunn, l’homme derrière la franchise.

A noter que le MCU ne s’arrête pas là et se décline aussi en séries d’animation. X-Men ’97 se déroulera au milieu des années 1990 et reprend la série là où elle s’était arrêtée à l’époque. Spider-Man : Freshman Year sur la genèse de Peter Parker, avec une patte graphique façon BD originelle. Enfin Marvel Zombies réinvente l’univers Marvel avec des héros luttant contre une invasion de zombies.

Les nostalgiques vont être à la fête

Si vous avez plus de 40 ans, vous n’êtes pas oubliés par Disney et des films qui ont fait votre bonheur dans votre jeunesse signent leur retour. Ce sera le cas notamment de Hocus Pocus 2 qui remet le trio de sorcières à l’honneur (Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy) près de 30 ans plus tard. Le tournage a commencé et les sortilèges sont attendus pour l’automne 2022.

George Lucas redonne vie à son célèbre film Willow annoncé pour 2022 en exclusivité sur la plateforme. On y retrouvera Warwick Davis, le héros du film qui retrouve son personnage pour une déclinaison en série.

Oubliez ce que vous savez ou ce que vous pensez savoir et découvrez le cast de Willow, une série originale, à retrouver en 2022 sur #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/lCz4AXOZNF — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 12, 2021

Pour frissonner, ce sera avec Prey, nouvel opus de la franchise Predator. Attendu pour l’été 2022, ce film retrace les aventures de Naru, une guerrière Comanche, qui doit protéger sa tribu d’un étrange prédateur extraterrestre très évolué. Le film se déroule il y a trois cents ans.

Pixar et Disney rappellent leurs stars

Si vous n’êtes ni fans de Star Wars ni de superhéros, pas d’inquiétude. Vous pourrez trouver votre bonheur sur Disney+ en 2022. Le service de streaming mise beaucoup sur des stars de renom pour ses documentaires comme ses films.

Ainsi, Will Smith parcourra le globe pour faire découvrir les merveilles de la Terre pour National Geographic dans Bienvenue sur Terre (dès le 8 décembre).

Parcourez le globe avec Will Smith à la découverte des plus grandes merveilles de la planète ! Bienvenue sur Terre, une série originale Disney+ par National Geographic, en streaming dès le 8 décembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/YXyRSJZKNT — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 14, 2021

Chris Hemsworth (Thor) jouera les explorateurs du corps humain et ses possibilités pour Limitless with Chris Hemsworth, une série originale en six parties. Découverte en 2022.

Repoussez vos limites, vivez plus longtemps. Limitless avec Chris Hemsworth, une série originale par National Geographic, en streaming en 2022 sur #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/kj7H9YVrrZ — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 12, 2021

Pixar choisit de miser sur des valeurs sûres. Les héros de Cars remettent les moteurs en marche dans Cars on the road, un format road trip à travers les Etats-Unis dans cette série d’animation prévue pour 2022. Win or Lose sera la prochaine série d’animation Pixar inédite, avec le point de vue des membres d’une équipe de softball à chaque épisode. Coup d’envoi en 2023.

Pete Docter, l’homme derrière plusieurs chefs-d’œuvre du studio (Monstres et Cie, Là-haut, Vice-Versa, Soul…) a annoncé l’arrivée de deux documentaires en 2022 autour des deux prochains films, Alerte Rouge et Buzz L’éclair.

Côté Disney, la célèbre souris a également quelques cartouches à dégainer. De nombreux films tout d’abord dont Pinocchio en version live action (automne 2022). Il reprendra la trame du film d’animation de 1940 autour de la marionnette qui prend vie et dont le nez s’allonge à chaque fois qu’elle ment, mais avec des images en prise réelle et des héros bien en chair et en os (Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans). Sneakerella, un film musical, se déroulera dans le milieu de la basket newyorkaise en version moderne de Cendrillon qui aura donc perdu… sa sneaker (18 février 2022).

Si vous préférez plutôt les films d’animation maison, Baymax, le héros gonflé des Nouveaux Héros, redevient votre assistant de santé préféré et bénéficiera de sa propre série inédite éponyme (été 2022). L’univers de Zootopia va également se décliner en formats courts avec Zootopia+ et mettre en vedette ses mammifères survoltés. Un nouveau film L’Age de Glace (The Ice Age Adventures of Buck Wild) est annoncé pour le 28 janvier sur Disney+, mais il devrait tout d’abord sortir sur grand écran en France avant de rejoindre la plateforme.

Disney a profité de son événement pour distiller quelques premières informations et surtout beaucoup de visuels d’autres films exclusifs, dont la série française Week-end family avec Eric Judor qui pourrait prendre ses quartiers en début d’année. Il faudra encore patienter pour voir davantage d’images des futurs contenus.

