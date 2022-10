Paramount+ en France : prix, date et contenus du service SVoD

Voici tout ce qu'il faut savoir sur Paramount+ en France : date de lancement, prix de l'abonnement au service SVoD et un aperçu du catalogue de contenus.

Nous savions déjà que Paramount+ arrivait en France. Maintenant, grâce au journal Les Echos, nous connaissons la date exacte du lancement de cette nouvelle plateforme SVoD ainsi que son prix, ses modalités d’abonnement et son catalogue de contenus.

Tout d’abord, il faut donc retenir que Paramount+ sera disponible en France à partir du 1er décembre.

Prix de Paramount+ en France

Le groupe Paramount Global explique aux Echos que l’abonnement à Paramount+ coûtera 7,99 euros par mois en France ou 79,90 euros par an. Ce n’est pas précisé, mais on peut imaginer qu’il s’agira là d’un forfait similaire à la formule Premium sans publicité que le service propose dans les pays où il est déjà disponible. Aux États-Unis, elle est à 9,99 dollars par mois.

Paramount+ sera disponible sur ordinateur via le web, sur des applications mobiles (Android ou iOS), sur les téléviseurs connectés de Samsung ou encore au travers des services Apple TV, Amazon Fire OS, Google TV ou Roku TV.

Paramount+ intégré à Canal+

En France, un partenariat spécial a été signé avec Canal+. Ainsi, si vous disposez un abonné « récent » de Canal+ Ciné Series, vous profiterez de Paramount+ sans avoir à payer plus.

Les abonnés récents au service Canal+ Ciné Séries verront Paramount+ intégré dans leur offre sans surcoût, les autres bénéficieront de conditions d’accès très avantageuses.

« En cette période où les gens regardent de près leurs dépenses, un abonnement Canal+ regroupant Netflix, OCS, Disney+, Lionsgate+ et Paramount+, pour environ 35 euros, ça a vraiment du sens », explique le directeur général marketing-commerce-client de Canal+ France, Christophe Pinard-Legry, aux Echos.

Les contenus sur Paramount+ en France

Paramount est l’un des studios les plus célèbres et emblématiques d’Hollywood. Celui-ci espère pouvoir compter sur sa notoriété et son histoire pour séduire le public. Et donc aussi sur ses nombreux films et séries.

On apprend ainsi que Paramount+ mettra en avant des sagas populaires comme Indiana Jones, des classiques tels que Le Parrain ou encore un catalogue d’environ 200 films français en partenariat avec Gaumont. De nouvelles séries seront mises à l’honneur telles que Tusla King — avec Sylvester Stallone — ou 1923 — avec Harrison Ford.

Des dessins animés que Bob l’éponge, South Park ou La Pat’Patrouille sont aussi évoqués. Sachez par ailleurs que c’est grâce à son partenariat avec Paramount que Canal+ a pu diffuser la série Halo cette année. Reste à savoir si ce contenu sera ensuite disponible uniquement via Paramount+ ou s’il restera au catalogue de l’application myCanal.

