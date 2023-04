Netflix met fin à son activité historique, mais ça ne changera rien pour vous

À compter du 30 septembre prochain, Netflix clôturera son service de location de DVD. Activité originelle du groupe, ces locations physiques sont pour l'instant toujours possibles, principalement aux États-Unis.

C’est littéralement la fin d’une ère pour Netflix. Le géant américain du SVoD a annoncé qu’il fermerait son service de location de DVD à compter du 30 septembre prochain. Largement oublié, mais toujours en fonction, ce service permet encore (mais plus pour très longtemps) de louer des DVD sous forme physique outre-Atlantique, et ce par le biais d’un portail dédié : « DVD.com », également accessible depuis des applications iOS et Android.

Activité historique de Netflix avant son passage au dématérialisé et sa large conquête des marchés internationaux, la location de DVD avait débuté au sein du groupe le 10 mars 1998 avec la livraison d’un des premiers longs-métrages de Tim Burton : Beetlejuice.

La location de DVD, ou les débuts d’un large succès pour Netflix

La réputation de Netflix s’était alors bâtie sur l’efficacité de son concept : une approche « direct-to-consumer », avec l’envoi de DVD directement chez le client via des enveloppes rouges devenues iconiques, et la possibilité — déjà à l’époque — de regarder des séries entières en « binge watching ». Ce n’est finalement qu’en 2007, que Netflix se lançait sur le marché du streaming avec une offre initiale à 7,99 dollars par mois. Un tarif qui n’a plus grand-chose à voir avec les prix actuellement en vigueur. À l’époque, l’abonnement dématérialisé était surtout vu comme une manière de pallier l’attente entre deux livraisons de DVD, rappelle XDA Developers.

Au cours de ses 25 ans d’activité, le service de location de DVD de Netflix aura quoi qu’il en soit été essayé par un total de 40 millions d’abonnés. On apprend par ailleurs que plus de 5,2 millions de DVD ont été expédiés sur cette période, regroupant des films classés en 20 catégories principales et 530 sous-catégories. Signe que le service était principalement utilisé aux États-Unis, le film le plus populaire restera The Blind Side… un biopic (méconnu en France) basé sur le parcours du joueur de football américain Michael « Big Mike » Oher.

