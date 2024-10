Ces montres Garmin profitent d’un nouveau suivi d’activité pour vous aider à mieux vous détendre

Si les montres Garmin sont avant tout réputées pour leur suivi sportif, elles proposent également d’autres activités, comme le yoga ou les exercices de respiration.

Cette semaine, c’est une autre activité qui a été ajoutée à la panoplie de fonctions de suivi du constructeur américain, la méditation.

En effet, comme le rapporte le site Gadget & Wearables, Garmin a mis à jour ses dernières montres haut de gamme en version bêta pour leur permettre de gérer les exercices de méditation. Une activité qui n’était jusqu’à présent proposée que sur les montres lifestyle de la marque, comme la Garmin Venu 3 ou la Vivoactive 5.

Cette fonctionnalité concerne aussi bien les dernières montres Fenix 8 (en version bêta 12.09) que les modèles Forerunner en version bêta 21.14, à savoir la Forerunner 165, la Forerunner 255, la Forerunner 265, la Forerunner 955 et la Forerunner 965.

Ce nouveau profil d’activité va vous permettre de profiter de trois modes de suivi : libre, session ou personnalisé.

Le mode libre va simplement afficher un compteur de temps sans aucune instruction. Le mode session permet quant à lui de profiter de séances de méditation guidées de 10 ou 15 minutes. Enfin, le mode personnalisé permet de sélectionner une durée et un objectif, en termes de fréquence respiratoire ou de fréquence cardiaque.

Le nouveau suivi de méditation est pour l’heure proposé uniquement en version bêta sur les montres du constructeur. Pour en profiter, les utilisateurs doivent donc avoir inscrit leur montre au programme bêta, depuis Garmin Connect. La fonctionnalité devrait être déployée à l’ensemble des utilisateurs dans les prochains mois.

