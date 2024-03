Netflix : la fournée de mars 2024 avec du contenu original… et Spider-Man

Après un mois de février déjà bien fourni, Netflix revient pour une nouvelle tournée de contenu au mois de mars avec des exclusivités comme The Gentleman ou Spaceman, mais également le retour de certains films Spider-Man, dont le magnifique New Generation.

Vous n’avez pas eu le temps de vous farcir tout le contenu Netflix du mois de février ? Tant pis pour vous, la plateforme de SVoD n’a pas votre temps et dévoile comme chaque mois sa mise à jour de catalogue du mois de mars 2024. Au programme : mission dans l’espace, dragon et Spider-Man.

Les sorties séries sur Netflix en mars 2024

The Gentleman (7 mars)

Une fiction de gangster par Guy Ritchie ? On signe où ? L’histoire raconte la vie de Mickey Pearson, un Américain devenu un important baron de la drogue à Londres. Après plusieurs années dans le business de la marijuana, il évoque plus ou moins la possibilité de se retirer. Une décision qui va mettre la ville en ébullition. On a hâte d’y jeter un œil !

Le Problème à 3 corps (21 mars)

Le Problème à 3 corps est l’adaptation en série du roman de science-fiction de Liu Cixin, un classique de la « hard S-F ». On suit les péripéties de Wang Miao, un physicien de formation et spécialiste des nanomatériaux, qui se retrouve embarqué dans une mission top secrète aux enjeux mondiaux.

Les nouvelles séries qui arrivent sur Netflix en mars 2024

1er mars : Furies Blood and water (saison 4)

6 mars : Supersex

7 mars : The Gentlemen The Signal

8 mars : En verre et contre tous

11 mars : Young Royals (saison finale)

13 mars : Bandidos

14 mars : Ahiru no sora

15 mars: Chicken Nugget Monk (l’intégrale)

19 mars : 100 % physique ! Sous terre (saison 2)

21 mars : Le problème à 3 corps



Les films à voir absolument sur Netflix en mars 2024

Spaceman (1er mars)

Vous connaissez Adam Sandler pour ses rôles dans des comédies ? Préparez-vous à le retrouver dans un tout autre registre. Spaceman est un film de science-fiction mettant en scène l’acteur sous le nom de Jakub qui se retrouve pendant six mois en mission de recherche aux confins du système solaire, totalement coupé du monde, l’astronaute découvre que la femme qu’il a laissée derrière lui ne l’attendra peut-être pas à son retour sur Terre. Alors qu’il cherche à clarifier la situation avec son épouse Lenka, une mystérieuse créature ancestrale, nichée dans les entrailles de son vaisseau, lui vient en aide.

La demoiselle et le dragon (8 mars)

Millie Bobby Brown, vous l’avez sans doute déjà vu dans Stranger Things. Elle se retrouve cette fois-ci au cœur d’une (autre) production originale Netflix. La demoiselle et le dragon est une série fantastique où elle y joue le rôle d’une jeune fille dévouée qui accepte d’épouser un prince séduisant. Mais elle découvre qu’elle a été choisie pour être sacrifiée et rembourser ainsi une dette ancienne. Enfermée dans une grotte, elle doit affronter un dragon cracheur de feu.

Spider-Man : New Generation (15 mars)

Spider-Man est de retour sur Netflix avec une fournée de films récents dont les deux The Amazing Spider-Man ainsi que Spider-Man : Far From Home. Mais celui qui nous intéresse ici c’est le New Generation, un film d’animation révolutionnaire qui présente Miles Morales en tant que Spider-Man, explorant un univers parallèle où plusieurs Spider-People coexistent. Si vous ne l’avez pas encore vu (et sa suite sortie l’année dernière), c’est un quasi obligatoire pour tous les fans d’animation.

Les nouveaux films qui arrivent sur Netflix en mars 2024

1er mars : Spaceman Baby Driver

5 mars : Hannah Gadby’s Gender Agenda

6 mars : 10 jours sans maman

8 mars : La demoiselle et le dragon

13 mars : Boîte noire

15 mars : Irish wish The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man : Le destin d’un héros Spider-Man: Far From Home Spider-Man: New Generation La prochaine fois je viserai le cœur

19 mars : Bodies bodies bodies

22 mars: Shirley

29 mars : Le salaire de la peur