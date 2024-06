Netflix ne sera bientôt plus disponible sur ces appareils

Pour assurer une bonne expérience à tous les utilisateurs, Netflix annonce que plusieurs appareils ne pourront plus faire tourner l'application. En voici la liste.

Plutôt aucune expérience qu’une mauvaise expérience. C’est le mantra — discutable — de certaines marques qui ne souhaitent pas dégager l’image d’un service de piètre qualité. C’est le cas par exemple pour Netflix, qui va s’arrêter de fonctionner sur d’anciens appareils d’Apple et de Sony.

Clap de fin pour Netflix sur ces appareils

Les utilisatrices et utilisateurs concernés ont normalement déjà reçu un message pour les informer de l’arrêt du service sur leur appareil, mais il est peut-être parti directement dans vos spams. Si vous possédez une ancienne Apple TV ou un vieux téléviseur Sony, vous risquez de ne plus pouvoir accéder à l’application de SVOD.

À la fin du mois de juillet, respectivement le 24 juillet pour les TV Sony et le 31 pour les Apple TV, Netflix ne fonctionnera plus du tout sur les produits suivants :

Apple TV de 2e génération (2010)

Apple TV de 3e génération (2012)

TV Sony KDL-60W610B

TV Sony KDL-60W630B

TV Sony KDL-55X830B

TV Sony KDL-65X830B

TV Sony KDL-70X830B

TV Sony XBR-55X800B

TV Sony XBR-65X800B

TV Sony XBR-49X850B

TV Sony XBR-55X850B

TV Sony XBR-65X850B

TV Sony XBR-70X850B

TV Sony XBR-55X900B

TV Sony XBR-65X900B

TV Sony XBR-79X900B

TV Sony XBR-65X950B

TV Sony XBR-85X950B

S’il s’agit de modèles ayant une dizaine d’années, on peut tout de même regretter la perte du plus gros service de streaming sur des appareils dont la fréquence de renouvellement est plus grande encore. Contacté, Netflix nous avait confirmé qu’il s’agit bienn de l’accès au service qui deviendra indisponible et non le téléchargement de l’application seulement.

Les boitiers TV à la rescousse

Si vous êtes concerné par ce changement pour les produits Sony, pas de panique, il n’est pas forcément nécessaire de racheter un téléviseur. Il est toujours possible d’utiliser Netflix par le biais d’un Chromecast ou d’un boitier multimédia. En revanche, si vous possédez encore encore une Apple TV de 2e ou 3e génération, il va falloir se tourner vers un modèle plus récent.

