Netflix ne fonctionnera vraiment plus sur ces Apple TV

Netflix abandonne deux Apple TV, jugées trop anciennes et plus maintenues par Apple depuis des années. Ce n'est pas juste la fin de leur support, mais l'arrêt total des services Netflix dessus.

Le 31 juillet 2024, Netflix ne sera plus disponible sur les Apple TV 2 et Apple TV 3, des modèles respectivement sortis en 2010 et 2012.

Les utilisateurs concernés ont été prévenus par courriel et Netflix affiche également cette modification dans la foire aux questions de son site : : « Netflix ne sera plus disponible sur les Apple TV des 2e et 3e générations après le 31 juillet 2024. »

Une fin de service ferme et définitive

« Plus disponible » peut aussi vouloir dire qu’à cette date il sera impossible de télécharger de nouveau l’application, mais qu’elle pourrait continuer à fonctionner. C’est un comportement que l’on observe pour les apps iPhone ou iPad. Nous avons joint Netflix pour en avoir le coeur net et la réponse est sans équivoque : « l’application ne fonctionnera plus sur ces appareils après le 31 juillet. »

Comment continuer à regarder Netflix sur les Apple TV 2 et 3

Dès lors, les utilisateurs de ces Apple TV 2 et 3 devront trouver un autre moyen pour lancer Netflix. Changer d’Apple TV est la solution la plus simple, mais il est aussi possible de ne pas dépenser un sou en changeant ses habitudes. Il est ainsi possible de contourner le problème en utilisant la fonction AirPlay de l’Apple TV pour y envoyer le programme souhaité depuis un autre appareil compatible (Mac, iPad, iPhone).

Les Apple TV 2 et 3 ne fonctionnent pas sous tvOS, mais sur une version bidouillée d’iOS. Netflix coupe court à son support afin de « maintenir la meilleure expérience possible ». On peut imaginer les problèmes de sécurité que peuvent rencontrer ces box TV en 2024. La dernière mise à jour de sécurité de l’Apple TV 3 (Apple TV 7.2.1) date du 25 février 2016…

