Voici les sorties Prime Video en août 2024 : Sauron, John Wick et des sagas cultes débarquent chez Amazon

Le catalogue de nouveautés Prime Video de ce mois d’août s’annonce sombre, épique et même fantastique car l’une des séries phares de la plateforme de streaming fait son grand retour. Nous parlons bien sûr de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir !

Amazon a dévoilé le catalogue d’août de Prime Video et il va sans dire que les fans de Tolkien sont impatients de ce qui va suivre. L’événement du mois, c’est l’arrivée de la deuxième saison du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, dont la bande-annonce nous fait déjà tellement envie !

Les nouveautés séries Prime Video en août 2024

Batman : Caped Crusader (1er août)

Une nouvelle série Batman qui ravira sans aucun doute les fans du Chevalier Noir et de l’univers DC Comics. Dans ce retour aux sources ne manquant pas de rappeler la série animée de 1992, on replonge dans les ténèbres de Gotham City qui adopte pour l’occasion un style des années 40. Des personnages emblématiques feront leur grand retour, comme les plus grands méchants.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir – saison 2 (29 août)

La série à ne pas manquer ce mois-ci et notre coup de cœur ! Après une première saison plus que convaincante malgré des libertés prises avec la chronologie de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir revient pour une deuxième saison s’annonçant aussi sombre que violente et dans laquelle Sauron, cette fois sous les traits d’un elfe, sera enfin mis en avant dans sa quête de pouvoir en Terre du Milieu !

Les nouveautés films Prime Video en août 2024

Jackpot ! (15 août)

Une loterie mortelle pour un casting trois étoiles, c’est la nouvelle production originale et déjantée de Prime Video. Dans une Californie frappée par la crise économique, la grande gagnante d’une loterie à plusieurs milliards de dollars interprétée par Awkwafina doit survivre aux perdants qui tentent de l’éliminer pour empocher le jackpot. Dans ce périple, elle sera aidée par un John Cena dans le costume d’un chauffeur Uber.

John Wick : Chapitre 4 (22 août)

Le tueur le plus redoutable du grand écran débarque sur Prime Video ! John Wick : Chapitre 4 reprend directement là où l’opus précédent s’était arrêté, avec la trahison de Winston et la quête de John Wick qui s’oppose désormais à la Grande Table et aux plus grands tueurs du monde afin d’accomplir sa vengeance.

D’autres sorties Prime Video en août 2024

Moonrise Kingdom (1er août)

Batman v Superman : L’Aube de la justice (1er août)

La saga Sicario – 2 films (1er août)

La saga Rocky – 6 films (1er août)

La saga Creed – 3 films (1er août)

La saga Resident Evil – 7 films (1er août)

O’Brother (1er août)

FBI : Portés Disparus – Saisons 1 à 8 (1er août)

One Fast Move (8 août)

Knox Goes Away (9 août)

Person of Interest – Saisons 1 à 5 (15 août)

Tempête de boulettes géantes (15 août)

Press Play (16 août)

Angry Birds : L’île mystérieuse – Saison 2 (20 août)

