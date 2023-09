Le VPN Surfshark est gratuit pendant un mois : voici l’astuce pour en profiter

Si les VPN gratuits sont à fuir, comment essayer un VPN premium sans mettre la main à la poche ? Surfshark vous laisse tester son service gratuitement pendant un mois grâce à une astuce.

Frandroid le répète : il faut se méfier des VPN gratuits. D’abord, car leurs performances sont mauvaises, mais surtout parce qu’ils ne garantissent aucune sécurité de connexion. Un comble pour un VPN.

Il existe cependant un moyen de profiter gratuitement d’un VPN de qualité comme celui de Surfshark. Le champion du rapport qualité-prix permet à chacun de bénéficier d’un mois gratuit. Cela en profitant de la garantie satisfait ou remboursé qu’applique le service. Voici comment en profiter.

Surfshark : comment profiter d’un mois gratuit

Accrochez-vous bien. Pour essayer gratuitement Surfshark, il est d’abord nécessaire de souscrire au service… et de payer un abonnement. Celui de 24 mois est actuellement affiché à partir de 2,21 euros par mois + 3 mois offerts.

En effet, Surfshark ne propose pas à proprement parler d’un mois gratuit, mais plutôt d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Après la souscription, vous avez ainsi un mois complet pour essayer le service, et vous désister afin de réclamer un remboursement. Le service client vous l’accorde généralement sans trop poser de questions.

Comment en profiter ? Il suffit, dans les 30 jours, de contacter le service client pour demander un remboursement de l’abonnement. Vous pouvez le faire depuis le chat intégré au site ou à l’application, ou par mail à support@surfshark.com. L’argent est ensuite transféré vers le moyen de paiement utilisé lors de la souscription.

Attention cependant, seuls les abonnements souscrits directement sur le site de Surfshark profitent de la garantie satisfait ou remboursé. Ce n’est pas le cas pour les achats effectués depuis iTunes, l’App Store, Amazon ou une carte-cadeau.

Pourquoi choisir le VPN de Surfshark ?

Les services de VPN sont légion en 2023. Alors, pourquoi se tourner vers Surfshark, et pas un autre ? Le service au requin comprend certaines spécificités qui lui sont propres et qui le démarquent de la concurrence.

Le nombre de connexions est illimité

Utiliser Surfshark simultanément sur son smartphone, son ordinateur, sa tablette, et pourquoi pas ceux de vos proches, c’est possible. En effet, chose rare, le service n’impose pas de limite de connexion. Ce qui veut dire que vous pouvez vous connecter à plusieurs, et sur plusieurs appareils, sans restriction. Un avantage certain pour réaliser des économies supplémentaires.

Un service de qualité

Si Surfshark figure parmi les VPN recommandés par Frandroid, c’est aussi grâce à la qualité des services inclus. Avec Surfshark, vous avez :

un accès à plus de 3 200 serveurs dans plus de 100 pays ;

des serveurs capables de contourner les géoblocages ;

différents protocoles de connexion, dont le performant WireGuard (open-source) ;

des fonctionnalités avancées, comme le kill switch, le split tunneling, ou le double VPN ;

etc.

Une application pour tous les supports

macOS, Windows, iOS, Android, Linux… C’est simple, Surfshark dispose d’une application sur presque tous les supports imaginables. Il existe même des extensions pour les principaux navigateurs. En vous abonnant à Surfshark, vous avez ainsi la garantie de pouvoir l’utiliser sur tous vos appareils avec un écran et capables de se connecter à internet.

Une application aussi complète que simple à utiliser. Un seul clic suffit pour chiffrer et délocaliser sa connexion dans le pays de son choix. Pour les plus experts, les paramètres permettent d’agir sur bon nombre de réglages avancés.

Dernier avantage : le rapport qualité-prix

L’ultime atout de Surfshark, et pas des moindres, réside dans son rapport qualité-prix. Actuellement en promotion pour la rentrée, l’abonnement au VPN de Surfshark est disponible à partir de 2,21 euros par mois pendant deux ans. Trois mois supplémentaires sont également offerts, avec la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Surfshark dispose aussi de deux abonnements supplémentaires, qui offrent encore plus d’outils de cybersécurité, et ils sont, eux aussi, en promotion.

Le premier, c’est Surfshark One, affiché à 3,10 euros par mois là pendant deux ans, là aussi avec trois mois supplémentaires gratuits. Il intègre, en plus de l’abonnement au VPN, Surfshark Antivirus et Surfshark Alert. Cette dernière solution scanne le web et vous prévient automatiquement lorsque vos données personnelles sont divulguées.

Surfshark One+ est le dernier abonnement, et c’est le plus premium. Il est affiché à 5,77 euros par mois pendant deux ans + 3 mois offerts. Avec ce dernier, le service est capable de demander à votre place la suppression de vos données chez les data brokers. Des sociétés qui les stockent et les revendent à des fins publicitaires.