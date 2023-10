Ce puissant scooter électrique 125 cc va arriver en Europe avec un rapport qualité-prix très séduisant

Conçu en Chine, le Pai TS3 sera bien commercialisé en Europe. Avec son look agressif et ses performances intéressantes, ce scooter électrique semble avoir de vrais arguments à faire valoir.

Pai Mobility, voilà un nom qui ne vous dit probablement pas grand-chose. Fondée en 2021, cette start-up chinoise n’en est qu’aux prémices de son offensive. Elle espère se faire un nom en Europe avec le TS3, un scooter électrique plutôt prometteur, nous apprend RideApart.

Visiblement assez imposant, le Pai TS3 ne manque ni d’originalité ni d’agressivité. Les performances semblent à la hauteur de ce que laisse présager ce look sportif. Avec son moteur central délivrant jusqu’à 15 kW, la version la plus chère du scooter chinois serait capable de passer de 0 à 50 km/h en 2,5 secondes. Sa vitesse maximale culminerait à 110 km/h.

Des batteries à louer

Le TS3 est doté de deux batteries de 72V – 32 Ah, pour une capacité totale d’environ 5,2 kWh. Pour ce qui est de l’autonomie, Pai avance le chiffre de 150 km, sans préciser s’il s’agit d’une valeur dûment homologuée ou d’une simple estimation. Dans tous les cas, le TS3 devrait se placer parmi les bons élèves de sa catégorie sur ce point-là.

En Chine, Pai prévoit de proposer une formule de location des batteries. Elle coûtera l’équivalent de 1 830 euros, pour une durée qui n’est pas précisée. Les clients pourront aussi se tourner vers un abonnement permettant d’échanger des batteries vides pour des pleines, comme chez Zeway. Un swap coûterait peu ou prou 1,60 euro, tandis que l’abonnement au mois reviendrait à 17 euros.

D’une façon générale, on déplore un certain manque d’informations de la part de Pai. Rien n’est dit par exemple sur les stations d’échanges de batteries, sans lesquelles aucun « swap » n’est possible. On ne sait pas non plus si l’achat des batteries sera proposé en parallèle des formules de location. A ce stade, cette hypothèse n’est en tout cas pas évoquée.

La TS3 dispose d’un écran LCD couleur de 8,8 pouces ainsi que de nombreuses aides à la conduite, qui fonctionnent avec un ensemble de caméras et de radars. La surveillance des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif seraient de la partie, tout comme la détection des piétons et l’alerte collision avant et arrière. L’aide au démarrage en côte figure aussi sur la liste des équipements.

Pai a déjà déterminé le prix du TS3 en Europe

Pai proposera deux versions du TS3 en Europe : la Pro (celle avec le moteur central de 15 kW) et la S, dont les caractéristiques exactes restent à connaître. La première coûtera 5 699 euros, la seconde 4 999 euros. Des prix compétitifs au regard des prestations annoncées, mais qui pourraient donc ne pas inclure les batteries. La date de lancement exacte n’a pas été communiquée. D’une façon générale, le Pai TS3 peut paraître intéressant sur le papier, mais il y a ce jour encore trop de zones d’ombre pour savoir s’il s’agit d’un projet crédible.