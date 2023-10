Cette ville est la première au monde à bannir les voitures thermiques définitivement

Alors que la France s’arrache les cheveux sur les ZFE, à moins de 3 heures d’avion de Paris, Stockholm a pris une décision radicale : bannir les voitures thermiques de son centre-ville. Et ce d’ici moins de 2 ans.

C’est une décision radicale que vient de prendre cette ville européenne qui est à moins de trois heures d’avion de Paris : bannir totalement et définitivement ses voitures thermiques de son centre. Et ce dès 2025. Voilà ce que vient de décider Stockholm qui vient d’annoncer qu’elle serait la première ville au monde à mettre en œuvre une telle décision en interdisant les véhicules à essence et diesel. Le but ? Réduire la pollution, bien entendu, mais également le bruit généré par les moteurs à combustion.

Cette décision, les Suédois la doivent à Lars Stromgren, en charge des transports et de l’environnement urbain pour la mairie de la capitale. Selon lui il est impératif d’agir rapidement pour faire en sorte que la mauvaise qualité de l’air de la ville ne cause pas plus de décès chez les personnes âgées ni de maladies pulmonaires chez les nouveau-nés.

Comment cela vaut-il se passer ?

Dans les faits, dès 2025, c’est une zone couvrant pas moins de 20 pâtés de maisons du centre-ville qui sera complètement interdite aux moteurs à combustion. Celle-ci couvre notamment le quartier financier ainsi que les principales zones de shopping. Seuls les véhicules électriques seront autorisés à rouler dans cette zone, dont la superficie pourrait d’ailleurs s’accroître. Une décision en ce sens sera rapidement prise après l’entrée en vigueur du dispositif.

Dans une interview donnée au média Air Quality News, l’élu qui appartient au Parti de l’Environnement suédois « Miljöpartiet de gröna » a expliqué que si d’autres villes européennes sont en train de mettre en place des zones à faibles émissions, les fameuses ZFE, citant Madrid, Athènes ou Paris, sa décision va plus loin.

Pour rappel en France, en 2025, 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir instauré une ZFE-m, comme ce qui se fait déjà dans 11 métropoles de l’Hexagone obligeant les usagers à avoir la vignette Crit’Air relative à leur véhicule en règle pour pouvoir y circuler. Mais la mise en place est progressive, et prend chaque année un peu de retard.

Une décision radicale, mais quelques exceptions

En réalité, si les véhicules essence et diesel sont bannis du centre de Stockholm dès 2025, il reste quelques exceptions. À commencer par les motos et scooters qui resteront apparemment autorisés et ne sont pas pris en compte dans le dispositif.

Autre question qui se pose : quid des véhicules hybrides, qui allient thermique et électrique ? Les hybrides rechargeables seront autorisés, même pour les camions de livraison. Et puis il va sans dire que les véhicules d’urgence, comme ceux de la police, les ambulances ou certains véhicules adaptés au transport de personnes handicapées pourront également se passer de rouler à l’électrique pour rentrer dans le centre de Stockholm.

Donner de la place aux vélos et piétons

Cette décision, si elle va dans le sens de la réduction du bruit et des émissions polluantes, a aussi pour but de réduire le trafic dans le centre-ville et de redonner de la place à la fois aux piétons, mais aussi aux vélos.

Pour autant, l’opposition municipale dénonce cette action, la jugeant trop radicale et expliquant que la majorité voulait faire de leur ville une zone d’expérimentation, alors qu’il existe d’autres alternatives pour pousser la mobilité électrique comme les aides à l’achat, l’implantation de bornes, ou des prix plus avantageux pour leur stationnement.