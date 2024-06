La meilleure voiture électrique de 2024, les prix qui devraient chuter et la Renault électrique à 20 000 € – Le récap’ Survoltés

Cette semaine était chargée sur Suvoltés pour la voiture électrique. On a pu essayer 20 voitures électriques en 2 jours pour décerner le trophée de la meilleure voiture électrique de 2024. 100 000 voitures électriques sont en attente de livraison. De quoi espérer des baisses de prix dans les semaines à venir. Enfin, on sait comment Renault réussira à vendre sa Twingo électrique 20 000 € et ça ne devrait pas plaire à tout le monde.

Deux jours, vingt voitures testées : la meilleure voiture électrique de 2024, c’est elle

Deux jours, et plus de vingt voitures à tester : c’était le défi des eTrophées 2024, organisé par l’AMAM. Nous avons participé à cet évènement, en tant que jury. Voici les résultats et un petit gagnant, français !

100 000 voitures électriques en attente : pourquoi les prix doivent chuter

Les voitures électriques, c’est l’avenir, n’est-ce pas ? Eh bien, en Allemagne, l’avenir semble être arrivé un peu trop vite. Des dizaines de milliers de voitures électriques y sont actuellement entreposées, faute de demande.

Renault a trouvé un moyen de concevoir une voiture électrique à moins de 20 000 euros, et ça ne va pas plaire à tout le monde

Renault s’attaque à un défi de taille : concevoir une voiture électrique à moins de 20 000 euros. Une tâche rendue possible grâce à une collaboration (in)attendue avec la Chine.