Le scandale des voitures hybrides, le retard des batteries « made in France » du Peugeot 3008 électrique et le futur moteur de Bosch pour les vélos – Le récap’ Survoltés

Cette semaine, l’actualité Survoltés était… survoltée ! Entre le scandale des batteries des voitures hybrides, le retard des batteries fabriquées en France des Peugeot 3008 et 5008 électriques, et l’arrivée d’un futur moteur Bosch ultra-puissant pour vélos électriques. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer.

La batterie d’un Range Rover Hybrid de 2015

« La batterie coûte plus cher qu’une voiture neuve » : le scandale des hybrides continue avec ce nouvel exemple

Un garagiste spécialisé dans la réparation de voitures électriques et hybrides prend la parole pour dénoncer une situation scandaleuse. Le propriétaire d’une voiture hybride dont la batterie est hors service doit payer 30 475 pour la changer. Plus cher qu’une voiture neuve… et plus cher qu’une batterie de voiture électrique.

Pourquoi les batteries « made in France » des Peugeot 3008 et 5008 électriques prennent autant de retard

Un an après le début de la production des cellules de batteries dans l’usine française de Douvrin, Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, etc.) est encore très loin d’inonder le marché. Et ce alors que la moitié de ce qui sort des chaînes est finalement jeté. On vous explique tout !

Bosch serait sur le point d’annoncer un « nouveau » moteur ultra-puissant pour vélo électrique : à quoi faut-il s’attendre ?

Le célèbre motoriste Bosch s’apprêterait à présenter la cinquième génération de son moteur Performance Line CX, destiné aux vélos électriques haut de gamme. Une invitation presse aurait même été envoyée pour se donner rendez-vous le mardi 10 septembre.

Vidéo : essai du Tesla FSD aux USA par Frandroid

