Un garagiste spécialisé dans la réparation de voitures électriques et hybrides prend la parole pour dénoncer une situation scandaleuse. Le propriétaire d’une voiture hybride dont la batterie est hors service doit payer 30 475 pour la changer. Plus cher qu’une voiture neuve… et plus cher qu’une batterie de voiture électrique.

La batterie d’un Range Rover Hybrid de 2015

Sur une voiture électrique, le prix de la batterie peut parfois atteindre 40 % du prix total de la voiture. Les prix du lithium et des batteries dégringole toutefois à toute vitesse. En cas de problème avec la batterie sous garantie, le constructeur propose souvent de la changer entièrement. Mais hors garantie, remplacer une batterie peut coûter plusieurs milliers (voire dizaine de milliers) d’euros.

Pour aller plus loin

Quelle est la durée de vie d’une batterie de voiture électrique ?

Heureusement, des garagistes spécialisés dans la voiture électriques s’ouvrent un peu partout dans le monde, comme par exemple le garage Revolte à Nantes en France. Ces garagistes peuvent réparer les batteries, et uniquement changer les cellules défectueuses au lieu de remplacer la batterie entière. Le coût de l’opération est alors drastiquement réduit.

Une batterie plus chère qu’une voiture neuve

En Croatie, on commence à connaître EV Clinic, qui fait souvent parler de lui avec des vidéos et des messages sur X (ex-Twitter) qui dénoncent les conceptions des voitures hybrides et hybrides rechargeables. Dernier exemple en date : une vidéo qui montre la batterie d’une capacité de 1,7 kWh d’un Range Rover Hybrid (2015) qui refuse de démarrer. En cause : des cellules HS et une partie électronique défectueuse.

Hybrid battery for 31000€ and 1.7kWh? Is hybrid new dieselgate2? Range Rover battery pack wins Guinness World Record, it costs "more than complete" car and it is primary reason why people hate electrification and why EV sales are declining, because Hybrids are tied to EV… pic.twitter.com/X10aeRZw4c — EV Clinic (@evclinic) June 19, 2024

Le devis du constructeur fait froid dans le dos : 30 475 euros pour remplacer entièrement la batterie. C’est plus cher qu’une voiture neuve, même électrique. À ce prix-là, il est possible de s’acheter une MG4 neuve avec une batterie d’une capacité 37 fois supérieure (64 kWh). Heureusement, EV Clinic va pouvoir réparer la batterie, pour bien moins cher.

Précisons que le Range Rover Hybrid dont il est question ici n’a que 180 000 km au compteur. Mais environ 6 000 cycles de charge et décharge, à cause de la capacité ridiculement faible de la batterie. Et on sait que le nombre de cycles a un impact important sur la durée de vie d’une batterie.

8 960 euros pour une batterie de voiture électrique

Le garagiste, outré par la situation, montre un autre exemple. Il s’agit de la batterie d’une voiture électrique qui a parcouru environ 250 000 km. Il semblerait qu’il s’agisse d’une Tesla. La batterie n’a pas de problème de cellules, mais nécessite une réparation de 5 000 euros. Le constructeur américain proposait de changer le pack complet pour 8 960 euros, pour une capacité largement supérieure à celle de la Range Rover, d’au moins 50 kWh. Et ce qui donnerait environ 900 cycles de charge et décharge vu le kilométrage parcouru. Et la durée de vie d’une batterie de voiture électrique n’est pas un problème, comme le montrent les chiffres publiés par Tesla.

Range Rover Hybrid

Nous avons abordé le sujet du manque de fiabilité des voitures hybrides et hybrides rechargeables à plusieurs reprises sur Survoltés. À chaque fois, la problématique est la même. Il s’agit d’un problème de conception, inhérent aux hybrides. La batterie, de petite taille, est sous dimensionnée et beaucoup trop sollicitée. On le voit encore ici avec la batterie de 1,7 kWh du Range Rover.

Le problème des voitures hybrides (rechargeables)

Ce qui fait dire à EV Clinic que les voitures hybrides et hybrides rechargeables sont une grave erreur. Elles sont moins fiables que les voitures thermiques et électriques, et coûtent largement plus cher à réparer qu’une voiture électrique, à cause de leur batterie.

Sur une voiture électrique, la conception est totalement différente, puisque la batterie est pensée pour encaisser plusieurs centaines de milliers de kilomètres, avec un système de refroidissement adapté. Ce qui n’est malheureusement pas le cas pour l’immense majorité des voitures hybrides comme nous l’avions vu avec l’exemple de l’ancienne Toyota Prius.

Le pire, c’est qu’il est parfois impossible de savoir que la batterie a un problème sur les voitures hybrides. Les cellules ne sont pas toutes surveillées. La seule manière de s’en rendre compte est lorsque l’autonomie électrique de la voiture diminue.