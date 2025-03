Pour 140 euros par an, seriez-vous prêt à accueillir une douzaine d’éoliennes dans votre village ? C’est l’offre faite par une entreprise aux résidents de l’Oise, où un nouveau site éolien devrait être construit. Malgré la proposition, les oppositions restent bien vives.

Un champ d’éoliennes en Chine // Source : Apple

Ces dernières années, le nom d’Enertrag résonne dans deux villages de l’Oise, Cressonsacq et La Neuville-Roy. Et pour cause, cette entreprise allemande envisage d’y construire un parc éolien, un site qui sera composé de 12 grandes turbines pour fournir de l’électricité à plus de 42 000 personnes.

Problème : les habitants s’y opposent. Lors d’une consultation citoyenne à La Neuville-Roy en 2023, qui a mobilisé 35 % des habitants, 95 % des suffrages étaient contre le projet. L’année dernière, une quarantaine de résidents s’étaient également rassemblés devant la mairie de Cressonsacq pour exprimer leur opposition.

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Mais la zone étant idéale pour la production éolienne, Enertrag ne baisse pas les bras. Après tout, lors des nouveaux projets, les opérateurs énergétiques sont toujours préparés à affronter les oppositions locales. Pour cette installation dans l’Oise, Enertrag tente ainsi une approche assez surprenante : proposer un chèque énergie aux habitants.

140 euros par an pendant 20 ans ?

L’entreprise a distribué des flyers à pas moins de 800 logements, promettant une somme annuelle de 140 euros par ménage pendant 20 ans une fois que le parc serait opérationnel. Soit 2 800 euros au total.

Sans surprise, cette initiative a été très mal vue par les opposants, et a été particulièrement critiquée par l’association CHAD, opposée au projet. Éric Mijoule, le président, y voit une simple tactique pour influencer l’opinion publique et obtenir le feu vert pour l’installation.

Il souligne d’ailleurs que cette méthode de compensation financière est déjà utilisée ailleurs en France, mais que Enertrag a décidé d’augmenter la somme proposée. « Selon le promoteur, ça peut osciller entre 30 et 90 euros ; là, on est à 140 euros », a-t-il expliqué à France 3, avant d’ajouter : « je suis convaincu qu’ils peuvent pousser le curseur pour faire basculer des gens ».

Une opposition ferme

L’offre d’Enertrag pourrait sembler attrayante pour certains, mais l’opposition demeure ferme. L’association locale exprime des inquiétudes quant à une possible dévalorisation du patrimoine immobilier due à la présence des éoliennes. En effet, ces structures imposantes s’élevant à près de 200 mètres pourraient être considérées comme inesthétiques, et risquent de générer du bruit. De plus, il y a des préoccupations concernant l’impact des installations sur la biodiversité, notamment sur les chauves-souris et les rapaces migrateurs.

De son côté, l’entreprise affirme respecter scrupuleusement les normes en vigueur. Alors que la réglementation requiert une distance minimale de 500 mètres entre les habitations et les éoliennes, le projet d’Enertrag prévoit une distance de plus de 635 mètres. Quant aux 140 euros offerts, l’entreprise les présente comme une mesure pour alléger la facture des riverains.