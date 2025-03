Le recyclage parfait des batteries existe : cette méthode récupère 99,99% du lithium en 15 minutes seulement

Des chercheurs chinois ont élaboré une nouvelle méthode qui permettrait de récupérer 99,99 % du lithium contenu dans les batteries des voitures électriques. Une bonne nouvelle, mais qui pourrait aussi se heurter à l’évolution constante des structures des batteries, plus compliquées à recycler pour certaines.

Avec la montée en puissance des véhicules électriques, le monde devra faire face à un enjeu environnemental majeur d’ici 2030 : le recyclage des batteries en fin de vie.

Une mauvaise gestion de ces déchets pourrait en effet entraîner de nouveaux problèmes de pollution avec les substances chimiques dangereuses contenues dans ces fameux accumulateurs, sans oublier un nécessaire soulagement de l’extraction des matériaux.

Conscients de ces menaces, des chercheurs du monde entier travaillent sur des solutions pour maximiser le recyclage des matériaux contenus dans ces batteries.

Les batteries des voitures électriques de plus en plus vertes

Un progrès significatif vient d’être réalisé en Chine. D’après le quotidien britannique The Independent, citant une étude publiée dans la revue scientifique allemande Angewandte Chemie, des chercheurs chinois ont mis au point une méthode permettant de récupérer presque l’intégralité du lithium contenu dans une batterie usagée.

Plus précisément, cette technique permet de récupérer 99,99 % du lithium, 97 % du nickel, 92 % du cobalt et 91 % du manganèse.

Une bonne nouvelle tout en sachant que les règles vont bientôt évoluer à ce sujet. En effet, l’Europe a par exemple fixé des niveaux minimaux de matériaux récupérés à partir des déchets de batterie pour être réutilisés :

50 % pour le lithium d’ici à 2027 et 80 % d’ici à 2031 ;

90 % d’ici à 2027 et 95 % d’ici à 2031 pour le cobalt, le cuivre, le plomb et le nickel.

Les nouvelles batteries devront ainsi avoir ensuite un taux minimum de matériaux recyclés. Ce sera, par exemple, 6 % pour le lithium, 8 ans après l’entrée en vigueur du texte, et 12 %, 13 ans après cette entrée en vigueur.

Une innovation durable : la « lixiviation neutre »

Les méthodes traditionnelles de recyclage des batteries utilisent des acides aminés, mais ces procédés présentent des risques en termes de sécurité et d’impact environnemental.

La nouvelle technique chinoise repose sur une technique appelée « lixiviation neutre », qui remplace les réactifs agressifs par une solution neutre. Cette innovation permet ainsi un recyclage plus sûr et plus respectueux de l’environnement.

Outre son aspect écologique, cette nouvelle technique se distingue également par son efficacité : l’extraction des métaux précieux est complétée en seulement 15 minutes. Les chercheurs ont intégré l’utilisation de la glycine, un aminoacide simple, pour améliorer le rendement du recyclage du lithium.

Le recyclage des batteries pourrait se heurter à de nouvelles contraintes techniques

Rappelons toutefois que selon une dernière étude dont nous vous avons fait écho, le recyclage n’est pas forcément la solution miracle à tous les maux autour de la batterie des voitures électriques.

Dans cet océan de promesses, tout n’est pas encore parfait. Même si les batteries des voitures électriques peuvent être réutilisés pour du stockage stationnaire ou bien d’autres accumulateurs plus petits (pour des scooters ou des vélos électriques), l’évolution des structures des batteries, et notamment la démocratisation du « cell-to-pack » pourrait être un frein.

Dans cette technologie, les modules des batteries disparaissent pour gagner en densité énergétique. Cela permet de gagner en autonomie, mais la réparabilité s’en retrouve affectée.