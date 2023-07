Une nouvelle hausse d’électricité arrive : attention à vos factures

Le prix de l'électricité va augmenter de 10 % à partir du 1er août prochain. Une mesure voulue par le gouvernement, qui prévoit de supprimer le bouclier tarifaire dès l'an prochain. Et cela va se ressentir sur la facture, surtout pour ceux qui possèdent une voiture électrique.

Outre le carburant, cela fait aussi un petit bout de temps que le prix de l’électricité a commencé à augmenter. Et pour cause, le prix du MWh est passé de 85 euros en 2022 à environ 1 000 euros en 2022 en France de manière temporaire. Une hausse que l’on doit à plusieurs facteurs, dont la guerre en Ukraine ainsi que l’arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires sur notre territoire.

Une nouvelle hausse à venir

On se rappelle qu’au mois de février dernier, le tarif réglementé de l’électricité a augmenté de 15 %. Une forte hausse, qui était en fait supérieure à ce chiffre, allant jusqu’à 22,23 % dans certains cas comme nous l’expliquions dans un précédent article. Cela concerne notamment les tarifs rouge en heures pleines, tandis que les heures creuses ont également grimpé.

Si cette hausse avait déjà fait les gros titres et créé l’inquiétude chez les particuliers et notamment les possesseurs de voitures électriques, ces derniers ont encore du souci à se faire. En effet, dès le 1er août prochain, le prix de l’électricité va encore connaître une forte augmentation. Comme l’annoncent les journalistes des Echos, la hausse sera de l’ordre de 10 %.

Cette flambée concerne les factures mensuelles du tarif bleu, c’est-à-dire le tarif régulé d’EDF, auquel sont encore abonnés une grande majorité de Français. Et malheureusement, personne ne sera épargné par cette augmentation, qui concernera l’ensemble des ménages, ainsi que les très petites entreprises, qu’il s’agisse de commerçants ou d’artisans.

Personne ne pourra y échapper en théorie. Sauf si vous avez un contrat qui n’est pas soumis au tarif de vente réglementé. Mais attention, car dans ce cas, la hausse pourrait être encore plus sévère cet hiver.

Dans les faits, cette hausse de traduira concrètement par un surcoût moyen d’un peu plus de 13 euros par mois, soit un total de 150 euros par an. Ce qui signifie que la facture moyenne d’électricité, qui tourne aujourd’hui autour des 1 700 euros passera à 1 850 euros. Et cela à condition bien sûr de ne pas augmenter sa consommation moyenne par rapport à l’année précédente. Actuellement, le prix du kWh est affiché à 0,2062 euro, qui devrait grimper à 0,227 euro selon nos prévisions.

Vers la fin du bouclier énergétique

Et ne comptez pas sur le gouvernement pour faire quoi que ce soit, car cette hausse est même de son initiative. Ce dernier a saisi le Conseil supérieur de l’énergie ce lundi, pour une consultation purement formelle. Car cette mesure avait sans doute déjà été actée, alors que l’État a pour objectif de supprimer le bouclier tarifaire sur l’électricité. Cette petite hausse est donc un moyen de s’y préparer tout doucement.

À la fin de l’année 2021, le gouvernement avait décidé de plafonner la hausse du prix de l’électricité pour les ménages français à 15 %. Mais en avril dernier, le ministre de l’économie Bruno Le Maire avait annoncé vouloir en finir avec ce bouclier dès 2025. Selon l’économiste Xavier Ragot, relayé par Le Monde, retirer cette aide aux 20 % des foyers les plus aisés permettrait de faire des économies de 5 à 6 milliards d’euros. Les plus modestes pourraient quant à eux être aidés d’un chèque énergie

Pour l’heure, on ne sait pas si cette hausse concernera également les bornes de recharge publiques. Pour l’heure, celles-ci sont protégées par un bouclier tarifaire, mis en place en début d’année. En revanche, le prix de la charge à la maison devrait fortement grimper. La hausse du début d’année avait déjà eu un impact modéré, comme nous l’expliquions dans un article détaillé.

Pour mémoire, sans le blocage des prix, l’augmentation aurait été de 35 % en 2022 et de 100 % en 2023. Il faudra donc nous attendre à payer encore plus cher à partir de 2025, sans le bouclier, même si le gouvernement veut d’abord viser les ménages les plus aisés. Reste à savoir comment sera faite cette distinctiona, et quels seront les critères.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.