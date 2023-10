Decathlon : tout porte à croire qu’un nouveau vélo cargo électrique est imminent

Il ne se passe presque pas un mois sans une nouveauté vélo électrique signée Decathlon. Le mois d’octobre pourrait faire l’objet d’une nouveauté, un biporteur électrique attendu et normalement révélé dans quelques jours.

Depuis 2021, le vélo cargo Decathlon R500E fait sensation en France. S’il n’est pas le plus haut de gamme ou puissant des longtails électriques, ce modèle « tue le game » avec son rapport prix/prestation imbattable sur le marché : moins de 3 000 euros. Mais sont en droit de vouloir encore plus de chargement et avoir leurs enfants à l’avant – cela peut être plus rassurant.

C’est ce que proposent par exemple les biporteurs, avec leur train avant allongé capable d’accueillir une caisse de chargement.

On peut vous le dire tout de suite, Decathlon prépare depuis plusieurs années un vélo électrique biporteur. Il devrait être annoncé la semaine prochaine, lors de son événement annuel Decathlon Innovation. Un teasing vient montrer en partie l’engin, sa partie arrière plus exactement.

Ici, Decathlon cache volontairement le plateau avant, la roue avant, et potentiellement le fameux compartiment de chargement. Ce choix de dissimuler cette partie du vélo ne laisse que peu de place au doute quant aux attentions de l’enseigne tricolore.

Un vélo cargo déjà dans les rues depuis longtemps

Il faut aussi préciser que des prototypes tournent déjà à Lille, proche du siège de Btwin, depuis au moins 2020 selon nos sources, comme cela fut le cas pour le longtail R500E dès 2019. Nous avons pu en apercevoir nous-mêmes en circulation, sans toutefois pouvoir les immortaliser.

D’autres internautes l’ont également confirmé par le biais de X (ex-Twitter). Pourquoi ces vélos sont exhibés en avant-première dans les rues lilloises ? La marque l’a rappelé dans le documentaire sur France 5, elle met à contribution ses employés pour éprouver ses vélos en conditions réelles.

les protos circulent aussi mais en plus discret^^ — GGCG – franck (@abiadel) December 27, 2020

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Qu’attendre de ce nouveau biporteur Decathlon ?

Déjà, il faut s’attendre à un tarif défiant toute concurrence. Sachant que le vélo allongé de Decathlon pratique un tarif généralement très inférieur à ses rivaux, on espère que ce modèle ne viendra pas trop flirter avec 4 000 euros. Car le biporteur Decathlon va opter pour un moteur central, en espérant que ce soit le superbe E2Drives Owuru à boîte automatique du Btwin LD920E.

Usage très limité (pas de gosses, pas besoin d'assistance) Je parle d'une solution qui intéresse nettement plus de monde, ie. des gens qui se déplacent aujourd'hui en voiture… mais ne passeront pas d'un coup de tête au cargo à 5k€ Heureusement, Decathlon… pic.twitter.com/K5n5xitjsY — LittleBigFred (@littlebigfred) January 30, 2023

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

C’est en tous cas ce que l’on souhaite, puisque l’image de teasing n’apporte aucune information complémentaire à ce sujet. Si c’est le cas, et si le vélo embarque une batterie assez généreuse (500 Wh minimum), alors les autres spécialistes du biporteur démarrant souvent à plus de 5 000 euros auront du souci à se faire. On note aussi un antivol de roue arrière, un porte-bagages, un carénage haut sur la chaîne, et des freins ressemblant à des Tektro (4 pistons ?).

Quant à la photo scoop visible sur X, elles confirment définitivement un vélo cargo électrique. Le Decathlon aurait une caisse en bois façon Babboe, munie d’une capote lors d’une météo maussade, une suspension avant et une double béquille sous la colonne de direction.

Rendez-vous le 11 octobre prochain sur Survoltés pour en savoir plus.