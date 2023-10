Le vélo électrique en libre-service entre dans une nouvelle dimension à Paris : ces chiffres édifiants le prouvent

L’opérateur Lime communique des chiffres intéressants quant à sa flotte de vélos électriques en libre-service déployée à Paris. Depuis la fin des trottinettes électriques en septembre, son nombre de souscriptions a tout bonnement explosé. Le pourcentage d’évolution d’une année à une autre est édifiant.

Depuis le 1er septembre 2023, les trottinettes électriques en libre-service de Paris appartiennent au passé. Et ce en raison d’une consultation citoyenne ayant voté en la défaveur de leur maintien. Le trio d’opérateurs jusque-là autorisé à exploiter leur flotte, à savoir Lime, Dott et Tier, était alors sommé de retirer leurs engins de la capitale.

Si les trottinettes ont disparu, les vélos électriques eux aussi en libre-service continuent d’exister. Lime, qui possède un parc de 10 000 modèles dispatchés dans Paris intra-muros, a récemment communiqué sur le nombre de souscriptions qu’elle a enregistrées en septembre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un avant/après a eu lieu.

+ 220 % de de souscriptions

Sans surprise, le retrait des trottinettes a eu des effets bénéfiques sur les vélos. Déjà, le nombre total de trajets en cycle Lime a doublé entre août et septembre 2023, apprend-on. Des explications autres que l’interdiction des trottinettes méritent d’être abordées, comme le retour des grandes vacances scolaires et l’afflux massif de touristes pour la Coupe du monde de Rugby, qui a débuté le 8 septembre.

La donnée la plus intéressante est celle qui compare le nombre de souscriptions d’il y a un 1 an à aujourd’hui. Ce chiffre peut être considéré comme un indicateur pertinent. Lime a ainsi enregistré une hausse des abonnements de 220 %, « qu’il s’agisse du nouveau pass Vélotaf ou des autres offres de forfait disponibles dans l’application », peut-on lire.

Fin septembre, le forfait Vélotaf a en effet été lancé pour naturellement cibler les vélotafeurs. L’idée est simple : offrir 10 trajets par semaine, soit un aller-retour par jour, et 200 minutes de trajet au total, contre la somme de 19,99 euros par mois. « Paris se place en 7e position des villes les plus vélotafeuses », sur les 270 où opère Lime, explique le communiqué.

Lime nourrit également des ambitions certaines pour s’implanter autour de Paris intra-muros, à savoir en banlieue parisienne. Chaque jour, « près de 3 000 trajets en vélo Lime se terminent aux portes de Paris ». Lime interprète ce phénomène de la manière suivante : les habitants de la petite couronne de Paris, voire plus, émettent un besoin.

Des nouvelles villes à venir ?

De ce fait, et « au vu de la demande croissante des cyclistes ces derniers mois à Paris et dans les autres villes de l’Hexagone, Lime a pour ambition d’étendre son service à d’autres villes d’Île-de-France pour accompagner les habitants dans leurs trajets quotidiens courts et moyennes distances. » Faut-il s’attendre à une augmentation de sa flotte ? Pourquoi pas.

Xavier Miraillès, Directeur des Affaires publiques de Lime en France, abonde : « L’enjeu sera d’autant plus important à l’été 2024, dans la perspective des Jeux olympiques. Chez Lime, nous souhaitons y remédier et planifions de déployer nos services dans une grande partie des communes de la Métropole du Grand Paris. Nous discutons d’ores et déjà avec de nombreuses villes pour obtenir les autorisations nécessaires. »

Nous pouvons donc espérer voir Lime débarquer dans de nouvelles villes de la petite et grande couronne dans les prochains mois.

