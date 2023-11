Vélos électriques : ce nouvel acteur prometteur veut chambouler l’échiquier des moteurs et batteries

Le célèbre fabricant de chaînes KMC va se lancer dans la conception de moteurs et batteries pour vélos électriques, sous la marque KMC Kynamic. Un décompte officiel a même été lancé sur le site officiel, aux côtés de maquettes révélant de premières informations sur ses futurs systèmes.

Dans le paysage des vélos électriques, quelques grands noms sont omniprésents sur le terrain des moteurs et des batteries. On pense évidemment à Bosch, considéré comme le leader en la matière, mais aussi à Shimano, Bafang, Yamaha ou encore Brose. À cette petite liste viendra bientôt s’ajouter un nouveau nom, et pas n’importe lequel : KMC.

Fondé en 1977, KMC est un fabricant taïwanais connu et reconnu pour la fabrication de chaînes. Le groupe a créé en mai 2021 une filiale nommée KMC Kynamic, comme l’a repéré le média spécialisé Cycling Electric. Avec pour ambition de se positionner sur les moteurs et batteries pour vélos électriques, comme l’explique le site officiel.

Urbain, trekking, gravel

L’onglet E-System fait même apparaître un décompte de 57 jours, à l’issue duquel le constructeur devrait révéler une gamme de motorisation et d’accumulateurs. La page E-Bike Application va même plus loin, puisqu’elle affiche des maquettes de vélos électriques accompagnés d’une fiche technique. Cette dernière est bourrée d’informations.

Déjà, KMC Kynamic compte se positionner sur plusieurs catégories de VAE : de l’urbain, du VTC, du gravel et du SUV All-Road, soit une famille à mi-chemin entre le VTC et le VTT. Pour les cycles de ville, la société mise sur un moteur central d’un couple de 65 Nm, d’une puissance de 250 W, d’un capteur de couple, de trois modes d’assistance et d’un écran LED.

Cet équipement sera associé à une batterie de 497 Wh revendiquant une autonomie de 101 km en mode Eco, rechargeable en 3,5 ou 7 heures grâce à un chargeur 7A ou 2A. On imagine ce type de système équiper des vélos urbains relativement haut de gamme, voguant autour des 2500 euros au minimum.

Pour les vélos trekking, KMC Kynamic opterait dans l’idée pour un moteur arrière de 250 W, un couple de 40 Nm, un écran LCD et une transmission allant jusqu’à 10 vitesses, indique Cycling Electric. Le page — qui rencontre parfois des difficultés à bien fonctionner — ne donne pas d’informations sur la batterie ou le nombre de modes d’assistance.

De son côté, le gravel électrique hériterait de la même motorisation — du moins en termes de spécifications techniques — que le système destiné aux vélos trekking, le tout avec trois modes d’assistance, une connectivité Bluetooth, un écran LCD et un capteur de couple. La batterie et l’autonomie estimée n’apparaissent pas non plus.

Les normes européennes de VAE seront respectées

Enfin, les vélos de type e-SUV All Road auront droit à un moteur central de 200 W — étrange qu’il n’atteigne pas les 250 W –, un couple de 65 Nm et jusqu’à quatre niveaux d’assistance, le tout avec un écran LED.

Toutes ces technologies vont faire en sorte de répondre à la norme européenne EN15194, preuve que ses systèmes seront notamment prévus pour le Vieux continent. Cette norme consiste à respecter les trois règles principales d’un vélo à assistance électrique, à savoir :

Assistance bridée à 25 km/h ;

Le moteur se coupe dès lors que le cycliste arrête de pédaler ;

Puissance nominale de 250 W maximum.

Tous ces éléments publiés sur le site KMC Kynamic sont peut-être susceptibles d’évoluer d’ici à la fin du compte à rebours — 57 jours à l’heure d’écrire ces lignes. Mais ce qui semble sûr, c’est qu’un nouvel acteur va bel et bien faire son entrée sur ce marché déjà très concurrentiel.