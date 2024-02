Faillite d’un géant du vélo, l’essai Peugeot qui tourne mal et la Polestar 4 en Europe – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 29 janvier 2024 a été malheureusement marquée par une nouvelle faillite dans le secteur du vélo, fortement touché par la bulle post Covid-19. À noter aussi un essai de Peugeot 308 électrique qui tourne au vinaigre, ainsi que l’arrivée de la Polestar 4 en Europe.

Internetstores, géant européen de la vente en ligne de vélo, fait faillite

Internetstores GmbH, exploitant de boutiques en ligne de vélos comme Bikester et Probikeshop, est en faillite depuis le 1er janvier 2024. Aucun repreneur fiable n’a été trouvé, mettant en péril plus de 400 emplois. Cette situation s’inscrit dans une crise plus large du secteur du vélo, exacerbée par l’inflation et la baisse de la demande.

Peugeot 308 électrique, l’essai qui tourne mal

L’essai de la Peugeot 308 électrique par Didier de Mac4ever a révélé des problèmes significatifs. Alors qu’il lui restait encore 5 % de batterie restante, la voiture a réduit sa vitesse à 30 km/h sur l’autoroute, présentant un risque majeur pour la sécurité. Cet incident souligne les défis de la transition vers l’électrique pour les constructeurs traditionnels.

La première voiture électrique sans lunette arrière arrive enfin en Europe et on connaît son prix

La Polestar 4, un SUV coupé électrique sans lunette arrière, commence sa commercialisation en Europe avec un prix de départ de 63 200 euros. Offrant jusqu’à 610 km d’autonomie et une charge rapide à 200 kW, ce modèle vise à concurrencer la Tesla Model Y et d’autres véhicules électriques premium. La production a démarré en Chine, avec des livraisons européennes prévues pour août.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes