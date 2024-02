L’une des pires pistes cyclables de Paris pourrait devenir bien plus agréable et sécurisante

L’artère cyclable du boulevard de Magenta, l’une des pires de Paris en raison de sa cohabitation dangereuse avec les piétons, pourrait faire l’objet d’une transformation totale. C’est en tout cas ce que suggère une consultation citoyenne des riverains du 10e arrondissement… dont le taux de participation n’a pas dépassé les 10 %.

Le 4 février 2024, les habitants de Paris étaient appelés aux urnes à l’occasion d’une votation citoyenne portant sur la place des SUV dans la capitale. En parallèle, plusieurs consultations locales ont également eu lieu sur d’autres sujets. Une en particulière concerne un grand nombre de cyclistes parisiens : la piste cyclable du boulevard de Magenta.

Le boulevard de Magenta, une artère à transformer

Les riverains du 10e arrondissement se sont ainsi prononcés sur l’avenir de cette artère cyclable particulièrement dangereuse. La piste se trouve en effet sur le trottoir : la cohabitation avec les piétons n’est clairement pas idéale, qui plus est en heure de pointe où le risque de collision est particulièrement accru.

C’est selon nous l’une des pires, si ce n’est la pire, piste cyclable de Paris. Et nous parlons en connaissance de cause, puisque l’auteur de cet article l’emprunte tous les jours, après avoir circulé plus de 3 ans sur le boulevard de Sébastopol, un double sens cyclable lui aussi considéré comme problématique, car sous-dimensionné.

Pour rappel, la piste cyclable du boulevard de Magenta relie République à Barbès, sur une longueur de 1,9 kilomètre. C’est aussi et surtout l’infrastructure cyclable la deuxième plus fréquentée de Paris – derrière Sébastopol -, avec en moyenne 9939 passages par jour sur les 400e derniers jours.

La question posée par la mairie du 10e arrondissement était la suivante : « Pour ou contre réserver les trottoirs du boulevard de Magenta aux piétons et créer de nouvelles pistes cyclables sécurisées sur la chaussée ? ». Dans son communiqué, ce projet pourrait selon elle permettre de « reconfigurer entièrement cette artère fréquentée en continuant d’améliorer le confort et la sécurité de toutes et tous. »

Les résultats du vote sont sans appel : 75,83 % des suffrages se disent favorables à ce changement, pour 24,17 %. Néanmoins, ce vote ne représente en rien l’avis global des riverains du 10e arrondissement. Pourquoi ? Car comme chaque consultation citoyenne parisienne, le taux de participation est tout bonnement famélique : 6,8 % ici.

L’idée est bonne, mais va-t-elle pouvoir prendre forme ?

La mairie n’a pas non plus le champ totalement libre pour entreprendre de telles rénovations. La préfecture de police a également son mot à dire, comme l’a déjà expliqué David Belliard, adjoint (EELV) à la maire de Paris en charge des transports.

La préfecture admet « émettre des avis défavorables ou des prescriptions de modification sur des projets dont la réalisation nuirait à la circulation des services de secours ou d’intervention de la police ou des pompiers », expliquait notamment Le Parisien en octobre 2023.

Il n’empêche, une piste cyclable sécurisée et placée sur la chaussée du boulevard de Magenta ne serait clairement pas une idée saugrenue eu égard au nombre de cyclistes quotidiens qui circule sur cette infrastructure. Les piétons autant que les cyclistes pourraient ainsi circuler de manière plus sécurisée.