Vélos électriques à moins de 1 000 euros : Geekbuying fête son anniversaire avec plein de codes promo

La plateforme e-commerce Geekbuying fête ses douze ans en grande pompe avec de très belles promotions sur une grande catégorie de produits, dont les vélos électriques. Mais attention, les offres se terminent le 1ᵉʳ juillet.

C’est l’été, le soleil revient et vos envies de prendre l’air avec. Grandes randonnées, barbecues en famille, farniente dans le jardin, les occasions pour profiter du grand air ne manquent pas. Justement, à l’occasion de ses 12 ans, Geekbuying fait baisser les prix des produits de sa catégorie outdoor, dont de nombreux vélos électriques. Ces promotions sont toutefois temporaires et prennent fin le 1ᵉʳ juillet.

Comment profiter des réductions sur le site Geekbuying ?

Jusqu’au 1ᵉʳ juillet, Geekbuying propose tout un ensemble de codes promotionnels qui peuvent vous permettre d’obtenir jusqu’à 50 euros de remise sur une sélection de produits. Les codes promotionnels fonctionnent par palier d’achat de la manière suivante :

pour les achats d’un montant supérieur à 550 euros , le code 12ANNIE1 vous permet de profiter de 50 euros de réduction ;

, le code vous permet de profiter de 50 euros de réduction ; pour les achats d’un montant supérieur à 300 euros , le code 12ANNIE2 vous permet de profiter de 25 euros de réduction ;

, le code vous permet de profiter de 25 euros de réduction ; pour les achats d’un montant supérieur à 200 euros , le code 12ANNIE3 vous permet de profiter de 15 euros de réduction ;

, le code vous permet de profiter de 15 euros de réduction ; pour les achats d’un montant supérieur à 100 euros , le code 12ANNIE4 vous permet de profiter de 10 euros de réduction ;

, le code vous permet de profiter de 10 euros de réduction ; pour les achats d’un montant supérieur à 50 euros, le code 12ANNIE5 vous permet de profiter de 5 euros de réduction.

Au moment de l’achat, il vous suffit d’entrer le code correspondant à votre montant d’achat pour voir la promotion appliquée automatiquement. Mieux, si vous choisissez de régler vos achats via PayPal, crédit ou virement bancaire à partir de 200 euros, Geekbuying ajoute une réduction de 5 euros supplémentaires.

Les vélos électriques OneSport sont en promotion sur Geekbuying

Parmi les nombreuses références proposées sur le site du e-commerçant, deux se distinguent particulièrement : les vélos électriques OneSport OT05 et OneSport OT18.

Le vélo OneSport OT05 à 949 euros

Équipé d’un moteur ANANDA 250 W dont l’autonomie peut atteindre les 120 km en assistance de pédalage, le vélo électrique OneSport OT05 est fait pour la ville comme pour les chemins. Ses pneus de 27,5 x 2,25 pouces et sa suspension avant lui assurent une bonne tenue tant sur des rues bétonnées que sur des chemins de terre.

Équipé de trois modes de vitesse, le OT05 peut aller jusqu’à 25 km/h et encaisser des pentes de 20 degrés. Par ailleurs, le vélo OT05 bénéficie d’un éclairage avant et arrière, de freins à disque hydrauliques et dispose enfin d’un petit écran LED affichant les principales informations de vitesse et de mode d’assistance utilisé.

Le vélo électrique OneSport OT05 est en ce moment en promotion sur Geekbuying et passe de 999 euros à 949 euros grâce au code 12ANNIE1.

Découvrez le vélo OneSport OT05 en promotion chez Geekbuying 12ANNIE1

Le vélo OneSport OT18 à 629 euros

Plus abordable, le vélo électrique OneSport OT18 offre finalement peu de différences avec le modèle OT05. La concession la plus importante se fait au niveau de la batterie. L’autonomie mesurée passe à 100 km dans le mode assistance de pédalage, contre 120 km pour le OT05.

Pour le reste, il propose toujours des pneus de 26 x 2,35 pouces, une suspension à l’avant et une puissance du moteur de 250 W. Les freins, eux, sont mécaniques.

Habituellement proposé à 679 euros, grâce au code 12ANNIE1, il passe à 629 euros jusqu’au 1ᵉʳ juillet.

Passez l’été au frais et bien équipé pendant l’anniversaire Geekbuying

Outre de très bons vélos à petit prix pensés pour vos sorties, le site de Geekbuying a également pensé à tous les amoureux du plein air avec ses offres orientées outdoor. Elles concernent aussi bien les barbecues et les batteries que le matériel de camping.

Enfin, de nombreux autres univers de produits sont également en promotion à l’occasion des 12 ans de Geekbuying :